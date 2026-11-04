به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی عصر چهارشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در مرکز استان و شهرستان‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه جامع دفاع مقدس و مقاومت، نشان‌دهنده ظرفیت و همراهی مجموعه‌های مسئول در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

سردار برسلانی همچنین از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران برای تکمیل پروژه‌های مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و مقاومت استان قدردانی کرد و افزود: تأکیدات استاندار در جلسه گذشته برای شتاب‌بخشی به اجرای این پروژه‌ها، موجب تحرک بیشتر اقدامات اجرایی شد.

وی با اشاره به نقش شهرداری، شورای اسلامی شهر و فرمانداری ساری در پیشبرد این طرح‌ها گفت: همراهی این مجموعه‌ها در مراحل مختلف اجرا، موجب افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌ها شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به باقی ماندن برخی تعهدات مالی دستگاه‌ها تصریح کرد: بخشی از کمک‌ها و وعده‌های مطرح‌شده در جلسات گذشته هنوز عملیاتی نشده است و دستگاه‌های مسئول باید با تعیین تکلیف این تعهدات، برای تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام اقدام کنند.

وی همچنین خواستار مشارکت جدی فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در تأمین اعتبارات و رفع موانع زیرساختی یادمان‌های شهدای گمنام شد و خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، ضروری است پروژه‌های نیمه‌تمام از وضعیت تأخیر خارج شده و دستگاه‌ها با جدیت بیشتری مسئولیت‌های خود را دنبال کنند.

سردار برسلانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: برگزاری مراسم استقبال، شب وداع و تشییع شهدای گمنام نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تقسیم کار مشخص است تا این برنامه‌ها در شأن و جایگاه والای شهدا برگزار شود.

وی دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، صداوسیما و ائمه جمعه را از مجموعه‌های اثرگذار در این برنامه‌ها دانست و بر ضرورت ایفای نقش هر یک از این نهادها در برگزاری مراسم، اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت «اشک انار» اشاره کرد و گفت: دریافت بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ اثر در این جشنواره، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ادبی استان در حوزه دفاع مقدس و مقاومت است.

وی با یادآوری کسب رتبه دوم کشوری این جشنواره در سال گذشته، بر برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آثار و دستیابی به جایگاه برتر در سطح کشور تأکید کرد.

سردار برسلانی همچنین ضعف برخی شهرستان‌ها در فعالیت‌های فضای مجازی و ثبت و مستندسازی اقدامات مرتبط با شهدای گمنام را از جمله چالش‌های این حوزه برشمرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان شهرستانی شد.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی برنامه‌ها در حوزه یادمان‌های شهدای گمنام، دانشنامه دفاع مقدس، تولید و گردآوری کتاب و ثبت آثار مربوط به جانبازان، بر ضرورت همکاری بیشتر شهرستان‌ها برای جبران کاستی‌ها تأکید کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در پایان، حمایت فرمانداران و شهرداران از طرح‌های فرهنگی و زیرساختی در شهرها و روستاها را ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران و فضاهای پیرامونی آن باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد تا این مجموعه به مقصدی شاخص برای فعالیت‌های فرهنگی و معرفی تاریخ ایثار و مقاومت تبدیل شود.