به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث احتمالی، اظهار کرد: از نیمه شهریورماه جلسات مدیریت بحران با هدف پیش‌بینی مخاطرات و اتخاذ تمهیدات لازم آغاز شده و تاکنون سه جلسه اصلی استانی، چندین نشست کارشناسی و جلسات متعدد در سطح شهرستان‌ها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش کامل قرار دارند، افزود: در حوزه مدیریت شهری، موضوع آمادگی در برابر حوادث به تمامی شهرداری‌ها ابلاغ شده و عملیات لایروبی جداول و کانال‌های آب، جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و عمرانی و ایمن‌سازی ۷۰ اصله درخت فرسوده، به‌ویژه در شهر یاسوج، انجام گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: احداث کانال دفع آب‌های سطحی در محله شرف‌آباد یاسوج که از نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی بوده، همچنین تجهیز و اورهال ماشین‌آلات شهرداری‌ها از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش خسارات احتمالی است.

رحمانی با اشاره به اقدامات شرکت آب منطقه‌ای نیز گفت: بیش از پنج کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده و وضعیت مخازن سدها به‌صورت مستمر تحت کنترل است.

وی با تشریح آخرین وضعیت مخازن سدهای استان تصریح کرد: در حال حاضر حجم خالی سد کوثر ۳۰ درصد و سد شاه‌قاسم ۶۳ درصد است. همچنین برای مدیریت مخزن سد کوثر، ۲۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده و ۱۰۰ سازه تقاطعی فاقد آب‌گذری مناسب نیز شناسایی شده است.

پایش لحظه‌ای محورهای مواصلاتی و آماده‌باش کامل راهداران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تمهیدات حوزه راه و شهرسازی و راهداری بیان کرد: پاکسازی دهانه پل‌ها و آبراه‌ها، بازدید از نقاط حادثه‌خیز، کنترل پل‌ها و ابنیه فنی، تجهیز ماشین‌آلات و آماده‌باش کامل نیروهای راهداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کنترل تردد در محورهای مواصلاتی با هماهنگی پلیس راه انجام می‌شود و پایش لحظه‌ای محورهای اصلی استان نیز برای شناسایی سریع مشکلات و مداخله به‌موقع در حال انجام است.

رحمانی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: به تمامی پیمانکاران پروژه‌های فعال ابلاغ شده است ضمن بازدید از کارگاه‌ها، نسبت به ایمن‌سازی محیط اقدام کنند و در مناطق پرخطر نیز فعالیت‌های عمرانی متوقف شود.

دهیاری‌ها نیز به چرخه مدیریت بحران وارد شدند

وی با اشاره به نقش فرمانداران و دهیاری‌ها در مدیریت حوادث احتمالی گفت: فرمانداران کمیته‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها را تشکیل داده‌اند و برای نخستین بار دهیاری‌ها نیز مکلف شده‌اند تجهیزات و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با حوادث را در محدوده فعالیت خود فراهم کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از هشدارهای بخش کشاورزی خبر داد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی هشدارهای لازم را به بهره‌برداران و کشاورزان ابلاغ کرده که در این میان، ۱۲ مزرعه پرورش ماهی مستقر در بستر و حاشیه رودخانه‌ها به دلیل قرار گرفتن در معرض خطر، مورد توجه ویژه قرار دارند.

رحمانی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران از جمله راهداری، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: مجموعه اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات احتمالی و افزایش سرعت واکنش دستگاه‌ها در زمان وقوع حوادث انجام شده و تمامی بخش‌ها باید با آمادگی کامل به وظایف خود عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ملی به مسائل و ظرفیت‌های استان اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت در کهگیلویه و بویراحمد، بارها شرایط و مسائل استان را تشریح کرده‌ایم و از مسئولان کشوری برای حضور در استان و بررسی میدانی مشکلات دعوت به عمل آورده‌ایم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد پس از برگزاری این نشست، زمینه حضور مسئولان کشوری در استان و بررسی نزدیک مسائل و مطالبات منطقه فراهم شود.