به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی مهدیشهر از دستگیری سارق اماکن خصوصی با هوشیاری ماموران فراجا خبر داد.

وی افزود: به دنبال بروز برخی سرقت ها در مهدیشهر و مشخصاً شهمیرزاد از منازل مردم و اماکن شخصی پرونده در دستور کار کارآگاهان فراجای مهدیشهر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه ماموران انتظامی توانستند با تحقیقات گسترده این فرد سارق را شناسایی کنند، گفت: دستگیری این فرد با همکاری دستگاه قضایی انجام شد.

حسینی از اعتراف این سارق به ده فقره سرقت در مهدیشهر خبر داد و ابراز کرد: این فرد به همراه پرونده به دادسرا ارجاع شد.