به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو از ۳.۸ درصد در ماه سپتامبر به ۴ درصد در ماه اکتبر افزایش یافت. این رقم مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بود.

افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم در این منطقه عنوان شده است. تورم بخش انرژی به ۲۰ درصد رسید، در حالی که تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در سطح ۲.۵ درصد ثابت ماند.

همچنین تورم مواد غذایی فرآوری‌نشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش یافت. تورم خدمات نیز از ۳.۲ درصد به ۳.۳ درصد رسید و قیمت کالاهای صنعتی با رشد ۱.۲ درصدی همراه شد.

به نوشته رویترز، نیکولا نوبیله، اقتصاددان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، معتقد است افزایش اخیر تورم، ضرورت افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر را تقویت کرده است؛ زیرا تداوم شوک انرژی می‌تواند خطر گسترش فشارهای تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد را افزایش دهد.

بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما شماری از سیاست‌گذاران این نهاد از جمله رؤسای بانک‌های مرکزی آلمان و ایتالیا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را مطرح کرده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا، انتظار می‌رود تورم در بخش عمده نیمه نخست سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۴ درصد باقی بماند و سپس با کاهش اثر افزایش‌های قبلی قیمت‌ها، به‌سرعت به محدوده پایین ۲ درصد نزدیک شود.

افزایش هزینه انرژی در شرایطی فشار تورمی را در اروپا تشدید کرده که این منطقه بخش عمده نیاز انرژی خود را از واردات تأمین می‌کند و تحولات بازار نفت و گاز تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید و زندگی خانوارها دارد.