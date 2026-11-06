به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ، با اشاره به واگذاری تاکسی‌های برقی آیون به رانندگان تاکسی طی دو سال گذشته، از آغاز برخورد با رانندگانی خبر داد که از این خودروها در حوزه حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌کنند.

وی در این خصوص اظهار کرد: تاکسی‌های آیون طی دو سال گذشته با مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به رانندگان واگذار شده‌اند که از این مبلغ، یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات سازمان تاکسیرانی و حدود ۳۰۰ میلیون تومان آورده راننده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره حذف برچسب‌ها و علائم مصوب تاکسیرانی از برخی خودروهای واگذارشده گفت: متأسفانه گزارش‌هایی به سازمان تاکسیرانی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده است مبنی بر اینکه برخی رانندگان، برچسب‌ها و علائم تاکسی را از خودروهای خود جدا کرده و از این خودروها در حوزه حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار گرفته و بازرسان سازمان از روز شنبه هفته جاری نظارت‌های خود را به‌صورت جدی آغاز کرده‌اند. در صورتی که رانندگان به اطلاعیه‌های صادرشده توجه نکنند و همچنان خودروهای آنان فاقد آرم و علائم مصوب سازمان تاکسیرانی باشد، برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رحیمی با تشریح ضمانت‌های اجرایی این برخوردها بیان کرد: در مرحله نخست، در صورت رعایت نکردن ضوابط، موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات دریافتی این خودروها از طریق مکاتبه با بانک پیگیری خواهد شد. تسهیلات اختصاص‌یافته به این خودروهای برقی از محل ماده ۱۲ بوده و مبلغ آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد است که در صورت تخلف و رعایت نکردن مقررات، نرخ سود آن به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: علاوه بر این، در مرحله اول امتیاز طرح ترافیک خودروهای متخلف نیز تا یک ماه لغو خواهد شد و در مرحله دوم نیز در صورت تعهد راننده و نصب کامل برچسب‌ها و علائم تاکسی برقی، امتیاز طرح ترافیک تاکسیران مجدداً برقرار خواهد شد و در مرحله سوم در صورت ادامه تخلف و بی‌توجهی به مقررات، اقدامات بعدی مطابق ضوابط و مقررات مربوط به واگذاری خودرو در دستور کار سازمان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با تأکید بر اینکه تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته‌شده برای رانندگان تاکسی با هدف تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است، گفت: تعداد زیادی از رانندگان از این خودروها در حوزه حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و به ارائه خدمات به شهروندان مشغول هستند، اما برخی افراد از این ظرفیت در بخش حمل‌ونقل عمومی استفاده نمی‌کنند که قطعاً با این موارد برخورد جدی خواهد شد.