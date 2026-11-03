به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر سه شنبه در جلسه «بعثت نوجوانان ۹۰ میلیونی» که به مناسبت هفته نوجوان برگزار شد، با تبیین مفهوم بعثت نوجوانی گفت: نوجوانان نباید صرفاً تماشاگر رویدادها و تحولات جامعه باشند، بلکه باید با پذیرش مسئولیت، به میدان نقش‌آفرینی و ایجاد تحول وارد شوند.

وی با بیان اینکه بعثت نوجوانی فراتر از یک تحول فردی است، افزود: انسان موجودی اجتماعی است و نمی‌تواند نسبت به دیگران بی‌تفاوت باشد؛ ازاین‌رو، بعثت نوجوانی در سه سطح فردی، جمعی و اجتماعی قابل تعریف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت شبکه‌سازی میان نوجوانان ادامه داد: نوجوانان باید علاوه بر تشکیل هسته‌ها و شبکه‌های فعال، به حلقه اتصال شبکه‌های موجود تبدیل شوند و ظرفیت‌های پراکنده را در مسیر اهداف مشترک به کار بگیرند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت نسل نوجوان برای تحول‌آفرینی در جامعه گفت: نوجوانان امروز می‌توانند همچون الگوهایی نظیر شهید محمدحسین فهمیده و دیگر نوجوانان ایثارگر، در مسیر تعالی کشور نقش‌آفرینی کنند و چه‌بسا برخی از آنان با ایثار و فداکاری، منشأ تحولات بزرگی در ایران و جهان باشند.

وی با تأکید بر اینکه نوجوانی صرفاً یک مقطع گذرا میان کودکی و جوانی نیست، تصریح کرد: نوجوان دارای هویت مستقل است و باید این هویت به رسمیت شناخته شود؛ بر همین اساس، بعثت نوجوانان مستلزم برخورداری از بینش، انگیزه و کنشگری در افق جهانی و تمدنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با طرح ضرورت توجه به مسائل نوجوانان در مدیریت شهری بیان کرد: همان‌طور که درباره سرانه‌های آموزشی، ورزشی و فضای سبز صحبت می‌شود، باید مشخص شود سرانه حقوق نوجوانان در شهر چقدر مورد توجه قرار گرفته و اساساً نظام مسائل نوجوانان چیست.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه نباید مسائل نوجوانان را صرفاً به مشکلات آنان محدود کرد، افزود: نوجوانان حق دارند از دوران زندگی خود لذت ببرند و از ظرفیت‌های این دوره به بهترین شکل استفاده کنند؛ بنابراین باید دید چه تعداد فضای اختصاصی برای حضور، فعالیت و رشد نوجوانان در شهر فراهم شده است.

ضرورت شکل‌گیری شبکه هیئت‌های نوجوانی در فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت تشکل‌های دینی و مذهبی برای سازماندهی فعالیت‌های نوجوانان گفت: با توجه به گستردگی هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، کانون‌های مداحان و انجمن‌های اسلامی، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی شبکه‌های اختصاصی نوجوانان استفاده کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس پیشنهاد راه‌اندازی شبکه هیئت‌های نوجوانی را مطرح کرد و افزود: حتی در برنامه‌هایی مانند پیاده‌روی اربعین و فعالیت موکب‌ها نیز می‌توان موکب‌های اختصاصی نوجوانان را پیش‌بینی کرد تا زمینه حضور مؤثرتر آنان در فعالیت‌های دینی و اجتماعی فراهم شود.

حجت الاسلام ولدان همچنین با اشاره به انتخاب گروه مشاور نوجوان در اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس اظهار کرد: نوجوانان منتخب باید به‌عنوان نمایندگان جامعه نوجوان استان، مسائل و پیشنهادهای این قشر را در جلسات تخصصی مطرح کنند و با تشکیل نشست‌های مستمر در اتاق مدیرکل، در فرایند تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل نوجوانان مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به جمعیت حدود پنج میلیون نفری استان فارس و حضور نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز در این استان، خطاب به اعضای گروه مشاور نوجوان گفت: شما نمایندگان جامعه بزرگ دانش‌آموزی و نوجوانان استان هستید و باید قدر این جایگاه و مسئولیتی را که بر عهده گرفته‌اید، بدانید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: هدف از بعثت نوجوانی، تبدیل ظرفیت و استعداد نسل نوجوان به مسئولیت‌پذیری و کنشگری مؤثر است؛ مسیری که باید از ایده آغاز شود، در میدان عمل تحقق یابد و در نهایت به ساخت آینده و تمدن‌سازی منجر شود.