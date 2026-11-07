به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی «واشنگتن فری‌بیکن»، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ابراهیم شراره، سرکنسول لبنان در شهر دیترویت ایالت میشیگان را به دلیل مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی، عنصر نامطلوب اعلام کرده است.

کنسول لبنان در دیترویت، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ (اول آبان ۱۴۰۰)، هم‌زمان با سالگرد حمله انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقاومت قهرمانانه در برابر اشغال نظامی آمریکا در بیروت، با یک ضربه به این اشغال پایان داد و شکست استعمار نو در سرزمین ما را رقم زد.»

شراره همچنین در پیامی دیگر نوشت: «از مقر تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را رد خواهیم کرد و او را شکست خواهیم داد.»

این اظهارات به حمله سال ۱۹۸۳ به مقر نظامیان آمریکایی در بیروت اشاره داشت که در آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی کشته شدند. واشنگتن فری‌بیکن گزارش داده است که این مطالب در شبکه‌های اجتماعی شراره منتشر شده بود و وزارت خارجه آمریکا به دلیل همین اظهارات، او را عنصر نامطلوب اعلام کرده است.

لبنان در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ شمسی) درگیر جنگ داخلی شد. در جریان این جنگ، نیروهای چندملیتی متشکل از نظامیان آمریکایی، فرانسوی و دیگر کشورها از سپتامبر ۱۹۸۲ (شهریور ۱۳۶۱) این کشور را اشغال کردند.

در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (اول آبان ۱۳۶۲)، یک بمب‌گذار با کامیونی حامل مواد منفجره به ساختمان محل استقرار تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت حمله کرد که در پی آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی کشته شدند.