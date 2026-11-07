به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان در راستای هوشمندسازی خدمات و تحقق تکالیف قانونی ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در راستای گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند، اطلاعات طرح‌های هادی روستایی استان در سامانه ساختار بارگذاری شده و امکان دسترسی عمومی به این اطلاعات فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون اطلاعات یک‌هزار و ۶۷۷ طرح هادی روستایی گیلان در این سامانه بارگذاری شده است، افزود: این اقدام نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسهیل ارائه خدمات و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در معاملات اراضی روستایی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به مشکلات خریداران زمین در مناطق روستایی گفت: یکی از چالش‌های مهم در معاملات اراضی روستایی، ناآگاهی خریداران از وضعیت زمین در محدوده طرح هادی و نوع کاربری آن است؛ موضوعی که در برخی موارد زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی برای خریداران می‌شود.

دائمی ادامه داد: پیش از این، متقاضیان برای اطلاع از وضعیت اراضی ناچار به مراجعه حضوری و دریافت استعلام بودند، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه ساختار، شهروندان می‌توانند از طریق اینترنت و با استفاده از تلفن همراه، موقعیت زمین مورد نظر را بررسی کرده و از قرارگیری آن در داخل یا خارج از محدوده طرح هادی و همچنین کاربری تعریف‌شده برای آن مطلع شوند.

وی با تأکید بر نقش این سامانه در کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌های احتمالی در معاملات روستایی بیان کرد: دسترسی آسان و شفاف به اطلاعات طرح‌های هادی، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر را برای خریداران فراهم می‌کند و از بروز بسیاری از مشکلات ناشی از معاملات بدون استعلام جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به تکالیف قانونی این نهاد در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است طی سه سال نخست اجرای این برنامه، طرح‌های هادی روستایی را دیجیتالی‌سازی کند که در همین راستا، اقدامات لازم برای بارگذاری اطلاعات و فراهم‌سازی دسترسی عمومی به این اسناد در حال انجام است.

دائمی در ادامه با تشریح وضعیت طرح‌های هادی روستایی در گیلان گفت: این استان دارای ۲ هزار و ۹۵ روستا است که از این تعداد، ۲ هزار و ۶۰ روستا جمعیتی بیش از ۲۰ خانوار دارند.

وی افزود: تاکنون طرح هادی برای ۲ هزار و ۴۱ روستای مشمول تهیه شده و به مرحله اجرا درآمده است. همچنین طی دو سال اخیر، طرح هادی ۸۹۸ روستای استان مورد بازنگری قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با تأکید بر اهمیت نگاه آینده‌محور در تدوین و بازنگری طرح‌های هادی تصریح کرد: طرح هادی صرفاً یک نقشه کالبدی نیست، بلکه نقشه راه توسعه هر روستا به شمار می‌رود و باید متناسب با نیازهای جمعیتی، زیرساختی و ملاحظات زیست‌محیطی تدوین و اجرا شود.

دائمی تأکید کرد: مدیریت صحیح و به‌روزرسانی این طرح‌ها در کنار حفظ هویت بومی و ساختار اصیل روستاها، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه متوازن مناطق روستایی استان خواهد بود.