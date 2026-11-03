به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان در حالی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان) با برگزاری دو مسابقه مهم دنبال می‌شود که نگاه‌ها بیش از هر چیز به جدال گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس تهران دوخته شده است. مسابقه‌ای که می‌تواند تأثیر مهمی بر معادلات بالای جدول داشته باشد. سرخ‌پوشان پایتخت پس از شروعی درخشان و کسب پنج پیروزی متوالی حالا در یکی از جدی‌ترین آزمون‌های فصل باید برابر تیمی قرار بگیرند که برای بازگشت به کورس قهرمانی به امتیازهای این مسابقه نیاز مبرم دارد.

نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان با حضور پرسپولیس و استقلال جذابیت و حساسیت بیشتری پیدا کرده و نتایج هفته‌های ابتدایی نیز نشان داده که رقابت در بالای جدول می‌تواند تا پایان فصل ادامه‌دار باشد. پرسپولیس که با کسب ۱۵ امتیاز از پنج مسابقه در صدر جدول قرار گرفته تاکنون هیچ امتیازی از دست نداده و حالا فرصت دارد با عبور از سد گل‌گهر ششمین برد متوالی خود را جشن بگیرد و جایگاهش را در صدر جدول مستحکم‌تر کند.

گل‌گهر در اندیشه متوقف‌کردن صدرنشین

مهم‌ترین مسابقه هفته ششم بدون تردید در سیرجان برگزار می‌شود جایی که گل‌گهر از ساعت ۱۵ میزبان پرسپولیس خواهد بود. سیرجانی‌ها فصل را با دو پیروزی آغاز کردند اما در سه مسابقه اخیر خود به نتیجه تساوی رضایت داده‌اند تا با از دست دادن امتیازهای مهم فاصله‌شان با صدر جدول به ۶ امتیاز برسد.

در چنین شرایطی تقابل با پرسپولیس برای شاگردان مریم جهان‌نجاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. گل‌گهر اگر می‌خواهد همچنان در جمع مدعیان باقی بماند چاره‌ای جز کسب نتیجه مطلوب برابر صدرنشین ندارد. شکست در این مسابقه می‌تواند فاصله این تیم با پرسپولیس را بیشتر کند و شرایط سیرجانی‌ها را برای ادامه فصل دشوارتر سازد.

در سوی مقابل پرسپولیس با روحیه‌ای بالا راهی سیرجان می‌شود. شاگردان سرخ‌پوش در پنج هفته ابتدایی عملکردی کم‌نقص داشته‌اند و علاوه بر کسب تمام امتیازها با پیروزی ارزشمند در نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان پایتخت مقابل استقلال نشان داده‌اند که برای حضور در جمع مدعیان جدی قهرمانی برنامه دارند.

رقابت لیگ بدون پرافتخارترین تیم

در شرایطی که رقابت‌های لیگ برتر زنان وارد هفته ششم شده خاتون بم یکی از مهم‌ترین غایبان این هفته محسوب می‌شود. پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران که به نمایندگی از کشورمان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا حضور دارد به دلیل فشردگی برنامه مسابقات آسیایی دیدار خود مقابل سپاهان اصفهان را در موعد مقرر برگزار نمی‌کند.

بر همین اساس مسابقه سپاهان و خاتون به یکشنبه اول آذر موکول شده و باید دید نماینده بم پس از پایان مأموریت آسیایی خود با چه شرایطی به رقابت‌های داخلی بازخواهد گشت. غیبت خاتون در این هفته نیز باعث شده تا یکی از مسابقات مهم و تأثیرگذار بالای جدول فعلاً برگزار نشود.

دوئل استقلال و ایستا در سایه جدال سیرجان

دیگر مسابقه روز سه‌شنبه بین استقلال و ایستا البرز برگزار خواهد شد. آبی‌پوشان که پس از شکست در دربی پایتخت به دنبال جبران نتیجه هستند از ساعت ۱۵ در خانه میزبان ایستا خواهند بود. این مسابقه برای استقلال از نظر جایگاه جدولی و حفظ فاصله با تیم‌های بالانشین اهمیت دارد.

برنامه دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

جمعه هشتم آبان‌

* پالایش گاز ایلام صفر - آوا تهران صفر

*وارش نوشهر ۲ - ملوان بندرانزلی یک

سه‌شنبه دوازدهم آبان‌

* گل‌گهر سیرجان - پرسپولیس تهران

*استقلال تهران - ایستا البرز

یکشنبه اول آذر

* سپاهان اصفهان - خاتون بم