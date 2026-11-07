علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ناپایداری که هم‌اکنون جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار داده، از هفته گذشته اطلاع‌رسانی شده بود و نخستین موج‌های آن از روز چهارشنبه ۱۳ آبان به منطقه رسید و بارش‌هایی با شدت نسبتاً کم را به همراه داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه از عصر روز جمعه شدت بیشتری گرفت و بارندگی‌های قابل توجهی در نقاط مختلف استان به ثبت رسید که این شرایط بر اساس پیش‌بینی‌ها طی امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تمرکز بیشتر بارش‌ها در مناطق شمالی و شمال غربی استان تصریح کرد: انتظار می‌رود این مناطق در ادامه فعالیت سامانه، بارش‌های مناسبی را تجربه کنند و مجموع بارندگی‌ها در برخی نقاط افزایش یابد.

زورآوند با بیان اینکه میزان بارش ثبت‌شده تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز به‌طور میانگین به ۲۳ میلی‌متر رسیده است، عنوان کرد: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بارشی در استان ثبت نشده بود، قابل توجه است.

وی ادامه داد: مجموع بارش‌های استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به حدود ۴۰ میلی‌متر رسیده، در حالی که این میزان در دوره بلندمدت ۴۳ میلی‌متر بوده است؛ بنابراین بارندگی‌های اخیر بخش عمده‌ای از فاصله موجود با میانگین بلندمدت را جبران کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره زمان پایان فعالیت سامانه بارشی نیز گفت: با عبور این موج از اوایل روز دوشنبه، فعالیت آن در منطقه تقریباً به پایان می‌رسد و پس از آن روند کاهش دمای هوا آغاز خواهد شد.

زورآوند با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای آینده خاطرنشان کرد: افت دما به‌ویژه در کمینه دمای شبانه بیشتر محسوس خواهد بود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بسیاری از نقاط استان کاهش دمای قابل توجهی را تجربه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در تعدادی از مناطق احتمال رسیدن دما به زیر صفر درجه نیز وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان بیان کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی صادرشده پیش از فعالیت این سامانه، توصیه‌های لازم برای حفاظت از محصولات و انجام اقدامات پیشگیرانه به کشاورزان اعلام شده بود و در شرایط فعلی نیز لازم است نسبت به جمع‌آوری محصولات و مراقبت از مزارع توجه کافی داشته باشند.

زورآوند همچنین از ابلاغ توصیه‌هایی به شهرداری‌ها و بخش کشاورزی خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر و تأمین رطوبت مورد نیاز خاک، آبیاری مجدد مزارع در این شرایط ضرورتی ندارد و از کشاورزان و شهرداری‌ها خواسته شده است از آبیاری غیرضروری خودداری کنند تا منابع آب و ذخایر زیرزمینی بی‌جهت مصرف نشود.