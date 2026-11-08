به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: امروز (یکشنبه) آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق غبار محلی و در مناطق ساحلی تنگه هرمز نیز مه رقیق صبحگاهی وجود خواهد داشت.

وی افزود: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، در مناطق غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس، به‌ویژه جزایر کیش و لاوان و مناطقی از پارسیان و بندرلنگه، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که در پاره‌ای نقاط احتمال وقوع تگرگ و تندباد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا دور از انتظار نیست؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریایی استان نیز گفت: در محدوده سواحل و جزایر غربی هرمزگان، شامل کیش، لاوان، پارسیان و غرب بندرلنگه، افزایش باد جنوب شرقی و در برخی ساعات احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود که موجب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی دریایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نامساعد دریا، توصیه می‌شود شناورهای سبک به‌ویژه در مناطق غربی جزیره لاوان از تردد خودداری کنند.

وی در ادامه از تداوم ناپایداری دریایی در روزهای آینده خبر داد و افزود: از بعدازظهر دوشنبه تا روزهای پایانی هفته، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس و بخش‌هایی از تنگه هرمز موجب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: در این مدت نوسان یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.