به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی، صبح یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی با نماینده ولی‌فقیه و رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با عنوان «پرچمداران ولایت» اظهار کرد: لازم است زمینه حمایت و تقویت برنامه‌های فرهنگی در حوزه غدیر و فاطمیه فراهم شود تا کرمانشاه بتواند در این عرصه‌ها نقش مؤثرتری در سطح کشور ایفا کند.

وی با اشاره به برگزاری جشن غدیر در کرمانشاه افزود: این مراسم به یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های جشن غدیر در استان تبدیل شد و از نظر تعداد مواکب و کیفیت برگزاری، ظرفیت قابل توجهی را به نمایش گذاشت.

معاون آموزش بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت بنیاد بین‌المللی غدیر بیان کرد: برای توسعه فعالیت‌های این مجموعه، باید ساختار تشکیلاتی آن تقویت شود تا امکان ورود جدی‌تر به عرصه‌های علمی و پژوهشی فراهم آید.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و مذهبی کرمانشاه تصریح کرد: این استان از پیشینه‌ای غنی در زمینه حضور علمای برجسته برخوردار است و تنوع مذاهب و فعالیت طلاب و پژوهشگران توانمند نیز ظرفیت مناسبی برای توسعه برنامه‌های فرهنگی و علمی در حوزه غدیر و فاطمیه ایجاد کرده است.

وی پیشنهاد داد: با حمایت بنیاد بین‌المللی غدیر، کرمانشاه می‌تواند میزبان جشنواره‌ای با موضوع غدیر و فاطمیه در سطح ملی و حتی بین‌المللی باشد.

معاون آموزش بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه جمعیتی و فرهنگی این منطقه گفت: کرمانشاه علاوه بر عنوان «سینه ستبر ایران اسلامی»، بزرگ‌ترین شهر کردنشین جهان نیز محسوب می‌شود و این ظرفیت می‌تواند زمینه اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی استان را در سطح گسترده‌تری فراهم کند.

حجت‌الاسلام احمدی در ادامه با اشاره به تجربه موفق کرمانشاه در برگزاری برنامه‌های غدیر خاطرنشان کرد: این استان در زمینه برپایی مواکب و جشن‌های غدیر به الگویی قابل توجه تبدیل شده، اما در حوزه برنامه‌های فاطمیه، به‌ویژه از نظر فضاسازی و ترویج فرهنگ مرتبط با سیره حضرت زهرا(س)، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.

وی در پایان خواستار حمایت بیشتر از برنامه‌های فرهنگی مرتبط با غدیر و فاطمیه شد و تأکید کرد: تقویت این فعالیت‌ها می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی کرمانشاه را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.