حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی استقلال برابر الشمال قطر گفت : آبی پوشان برد حساسی را بدست آوردند تا بتوانند دوباره خود را در بالای جدول لیگ نخبگان ببینند . استقلال در این دیدار برابر حریف قطری خود بهتر بازی کرد و به برتری هم رسید اگرچه مهاجمان استقلال باز هم در امر گلزنی ناتوان بودند ولی در این دیدار هم یاسر آسانی دروازه حریف را باز کرد تا نشان دهد ارزش بسیار زیادی برای استقلال دارد.

وی ادامه داد: ورزشگاه شهر بصره برای استقلال خوش یمن است و آبی ها در این استادیوم دو بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتند . استقلال برتر از حریف در بیشتر دقایق بازی بود و از این برتری هم استفاده کرد و به یک برد دلچسب دست پیدا کرد.

سهراب فکری برای مهاجمان کند



کارشناس فوتبال با انتقاد از گل نزدن مهاجمان استقلال گفت : دیگر نمی‌دانیم چه حرفی در مورد مهاجمان استقلال بگوییم . مگر چند موقعیت و فرصت طلایی میخواهید تا بتوانید دروازه حریفان را باز کنید . چقدر باید کادرفنی به شما زمان بدهد تا پای شما به گلزنی باز شود . بیشتر تلاش کنید ، بیشتر تمربن کنید نا این ضعف بزرگ در استقلال برطرف شود . هواداران از شما گل می‌خواهند نه اینکه موقعیت ها را براحتی از دست بدهید . حالا که پنجره نقل و انتقالاتی بسته است از این فرصت استفاده کنید و خود را به کادر فنی ثابت کنید نه اینکه به راحتی فرصت ها را از دست بدهید.

مدیر عامل جدید به یکسال فکر کند نه ۱۰ سال

روشن در مورد انتخاب مصطفی متدین به عنوان مدیر عامل جدید استقلال گفت: اگرچه می‌دانیم هنوز هم همه کاره در استقلال تاجرنیا است ولی خوشحالیم که مدیر عامل جدید انتخاب شد . متدین باید تمرکزش برروی برطرف کردن مشکلات استقلال باشد که بزرگترین آن باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی است. دست بختیاری زاده خالی است و باید هرچه زودتر بازیکنان مورد نظر او جذب شوند

وی ادامه داد: مدیر عامل جدید فکر ۱۰ سال حضور در استقلال را از سر بیرون کرده و به فکر یک سال ماندن در استقلال باشد . صبر هواداران زیاد نیست و اگر تیم نتیجه نگیرد خیلی نوک پیکان انتقادات به سوی او خواهد بود . امیدوارم متدین شرایط تیم را بخوبی درک کند و بداند مشکلات زیادی در استقلال وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود.

بازیکنان در خواب برد برابر الشمال نمانند

روشن در مورد دیدار استقلال برابر همنام اهوازی خود گفت : استقلال تهران روزهای پرفشاری را تحمل می‌کند و هر ۴ روز یکبار بازی برگزار می‌کند که این باعث خستگی و فرسودگی بازیکنان خواهد شد . بازیکنان استقلال یک دیدار سخت برابر استقلال خوزستان دارند که باید از آن دیدار هم برنده از زمین خارج شوند تا همچنان جایگاه خود را در بالای جدول لیگ حفط کنند .

کارشناس فوتبال ادامه داد: بازیکنان نباید همچنان در باد برابر الشمال بمانند. کادر فنی باید با ریکاوری خوب و تمرینات شاداب تیم را آماده این بازی سخت کند . استقلال خوزستان در خانه به دنبال برد است و انگیزه بالایی دارد و آبی پوشان تهرانی هم اگر می‌خواهند برنده از زمین بیرون بیایند باید تلاش کنند و اشتباه نداشته باشند و مهاجمان از فرصت ها بخوبی استفاده کنند تا به سه امتیاز این بازی مهم دست پیدا کنند .



ساختار دفاعی استقلال به خوبی شکل گرفته است

روشن با حمایت از عملکرد مدافعان و دروازه بان استقلال گفت: عملکرد خط دفاع و آمادگی گلر قابل تقدیر است . مدافعان بخوبی شکل گرفته و شناخت و درک متقابلی از یکدیگر دارند و این هماهنگی باعث شده کمترین گل خورده را در لیگ داشته باشند . این خط دفاع و گلر آماده هم خیال کادر فنی و هواداران را راحت کرده و هم کادر فنی تیم ملی می‌تواند نگاه ویژه ای به استقلال داشته باشد. مدافعان استقلال و گلر روزهای خوبی را سپری می‌کنند و می‌توانند در تیم ملی هم نقش خود را بخوبی ایفا کنند بشرط آنکه کادر فنی تیم ملی رصد خوبی از لیگ برتر داشته باشد .

آسانی بهترین خرید برای استقلال

کارشناس فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد یاسر آسانی گفت : یاسر بازیکنی با کلاسی بالاتر از فوتبال ایران است . تمرکزش برروی تمرین و بازی است . از حاشیه ها دوری می‌کند و به جرات می‌توان گفت بهترین خرید استقلال در چند سال اخیر بوده . او به جای مهاجمان گل می‌زند و به یک بازیکنی تبدیل شده که نبودش استقلال را دچار مشکل می‌کند. کادر فنی باید بخوبی از او بازی بگیرد تا بتواند هم گل بزند و هم پاس گل بدهد .