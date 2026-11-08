به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گلیوری صبح یکشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی در آرادان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام کار اطلاعاتی پلیس آرادان و بررسی دقیق صحنه های سرقت و کشف سرنخ های موجود توسط مأموران انتظامی هویت سارقان پرونده شناسایی شد.

فرمانده انتظامی آرادان با اشاره به اینکه سارقان هشت نفر بودند، ادامه داد: همگی این افراد طی عملیات منسجم و هماهنگ در مخفیگاه خودشان دستگیر شدند.

گلیوری تاکید داشت: این متهمان به مقر انتظامی منتقل و در مجموع به ۱۴ فقره انواع سرقت سیم و کابل مخابراتی در آرادان اقرار کردند.

وی خاطر نشان کرد: با تکمیل پرونده همگی این سارقان به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.