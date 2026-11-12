محسن اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در جریان بازرسی از واحدهای صنفی، ۶ واحد متخلف را به دلیل رعایت نکردن الزامات بهداشتی مهر و موم کردند.

وی افزود: واحدهای صنفی مهر و موم‌شده شامل یک رستوران، یک نانوایی و چهار آرایشگاه زنانه بوده‌اند که به دلیل بی‌توجهی به ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشت محیط، با برخورد قانونی مواجه شدند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است، تصریح کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از عوامل محیطی و غذایی و حفظ سلامت شهروندان به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رستوران‌ها و نانوایی‌ها بیان کرد: رعایت بهداشت فردی کارکنان، نظافت محیط، نگهداری صحیح مواد غذایی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی از الزامات فعالیت این واحدهاست و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

اسدی همچنین رعایت اصول بهداشتی در آرایشگاه‌های زنانه را ضروری دانست و گفت: ضدعفونی مستمر ابزار و تجهیزات، استفاده از وسایل بهداشتی و رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی از مهم‌ترین الزامات فعالیت این مراکز است و بی‌توجهی به این موارد می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌ها را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تمامی متصدیان واحدهای صنفی موظف به رعایت مستمر دستورالعمل‌ها و ضوابط بهداشتی هستند و در صورت مشاهده تخلف و بی‌توجهی به اخطارهای قانونی، اقدامات لازم از جمله جلوگیری از ادامه فعالیت و مهر و موم واحد انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در واحدهای صنفی، موضوع را از طریق مجاری رسمی بهداشتی گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.