به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک تعمیرگاه خودرو در خیابان قیاسی‌پور خبر داد و گفت: در این حادثه سه مرد مصدوم شدند و یک زن نیز از طبقه مسکونی ساختمان با کمک آتش‌نشانان به سلامت خارج شد.

ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۱۴ عصر امروز، وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک تعمیرگاه خودرو واقع در خیابان پدرسانی، خیابان قیاسی‌پور به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک ساختمان سه‌طبقه، شامل دو طبقه روی همکف، دچار حریق شده است. طبقه همکف این ساختمان با مساحتی حدود ۷۰ مترمربع، به‌عنوان تعمیرگاه مکانیکی خودرو مورد استفاده قرار می‌گرفت و یک دستگاه خودروی وانت نیز داخل آن پارک بود.

ملکی ادامه داد: طبقه اول ساختمان کاربری درمانی و به‌صورت درمانگاه بود که در زمان حادثه کسی در آن حضور نداشت. طبقه دوم نیز یک واحد مسکونی بود. تعمیرگاه و خودروی وانت داخل آن کاملاً شعله‌ور شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به مصدومان این حادثه گفت: سه مرد که حدود ۳۵ تا ۴۰ سال سن داشتند، پیش از رسیدن آتش‌نشانان از محل خارج شده بودند. هر سه نفر دچار مصدومیت شده بودند که وضعیت جسمانی یکی از آن‌ها وخیم‌تر بود و دو نفر دیگر دچار سوختگی‌های سطحی‌تری شده بودند. مصدومان پس از حضور عوامل اورژانس به آن‌ها تحویل داده شدند.

وی اضافه کرد: دود ناشی از آتش‌سوزی به طبقات بالایی ساختمان نیز سرایت کرده بود. یک زن در طبقه مسکونی حضور داشت که آتش‌نشانان هم‌زمان با عملیات اطفای حریق، او را به سلامت از ساختمان خارج کردند.

ملکی درباره علت احتمالی وقوع حادثه اظهار کرد: کارشناسان آتش‌نشانی در محل حضور داشتند، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌داد هنگام کار با پمپ بنزین خودرو و بنزین آن، که ماده‌ای بسیار قابل اشتعال است و بخارات آن نیز قابلیت اشتعال بالایی دارد، این حادثه رخ داده است. علت دقیق وقوع آتش‌سوزی پس از بررسی کارشناسان مشخص خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از مهار آتش و انجام عملیات ایمن‌سازی، محل حادثه با هماهنگی عوامل انتظامی و شهرداری به مالکان تحویل داده شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.