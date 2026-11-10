به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در جریان سفر به بافق، دیدار با فرماندار و بازدید از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن این شهرستان، بر ضرورت دقت در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا تأکید کرد.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم جمعیت ثبت‌شده با توزیع اعتبارات، بودجه‌ها و درآمدهای حاصل از عوارض اظهار کرد: ثبت آمار دقیق همه ساکنان اهمیت زیادی دارد و نباید به دلیل ثبت‌نشدن اطلاعات یا مغایرت‌های آماری، جمعیتی که در شهرستان زندگی می‌کنند و از خدمات عمومی بهره‌مند هستند، در آمار منطقه دیگری منظور شوند.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعات جمعیتی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی و پیمایش‌های میدانی تکمیل می‌شود، افزود: برای برخی شهروندان که میان کد پستی و کد ملی آن‌ها مغایرت وجود دارد، پیامک‌هایی با سرشماره رسمی مرکز آمار ایران ارسال شده است تا اطلاعات سکونتی خود را اصلاح کنند.

وی با اشاره به احتمال بی‌توجهی برخی افراد به پیامک‌های ارسالی، نقش ستادهای شهرستانی، شوراها، دهیاری‌ها و معتمدان محلی را در اطلاع‌رسانی و راهنمایی شهروندان مهم دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد پیشنهاد کرد دهیاری‌ها، خانه‌های بهداشت، دفاتر شوراها و ادارات محلی با فراهم کردن یک رایانه متصل به اینترنت، امکان مراجعه و ثبت اطلاعات را برای مردم فراهم کنند تا شهروندان با همراه داشتن کد ملی و کد پستی اعضای خانوار، در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (سامانه «دولت من») اطلاعات محل سکونت خود را تطبیق داده و نهایی کنند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای پیگیری وضعیت افرادی خبر داد که پیامک دریافت کرده‌اند اما اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند و گفت: فهرست این افراد با هماهنگی مرکز آمار ایران از طریق ستاد استانی به ستاد شهرستانی ارسال می‌شود تا تا پایان آبان‌ماه، با تماس تلفنی برای تکمیل اطلاعات آن‌ها اقدام شود.

دهقانی‌زاده در پایان بر ضرورت حفظ دقت و کیفیت داده‌ها در کنار سرعت اجرای طرح تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر و پرهیز از موکول کردن اقدامات به روزهای پایانی سرشماری شد.