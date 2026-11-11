به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ایجاد رویه واحد در خصوص نحوه برخورد با شرکت های حمل و نقل در مواقع عدم ایفای تعهدات با شماره ۱۴۰۵/۱۱۵۷۰۵۴ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ توسط مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه در برخی موارد مشاهده می‌شود گمرکات اجرایی به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل، رأساً اقدام به ممنوعیت فعالیت شرکت کرده و مراتب را به سایر گمرکات اعلام می‌کنند، این موضوع مشکلاتی را برای شرکت‌های حمل‌ونقل و مدیران گمرکات ایجاد می‌کند. لذا به‌منظور اتخاذ رویکرد مشترک و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد با شرکت‌های حمل‌ونقل، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات زیر انجام شود:

۱- در صورتی که به دلیل عدم وصول کالا به گمرک خروجی یا مقصد و یا عدم انجام سایر تعهدات شرکت‌ها، اعمال محدودیت‌هایی (و نه ممنوعیت فعالیت) برای آن‌ها ضروری باشد، ابتدا موضوع عدم وصول احتمالی کالا به‌صورت کتبی از گمرکات خروجی یا مقصد پیگیری و رونوشت مکاتبه به نماینده قانونی شرکت ابلاغ شود. همچنین در صورت وجود هرگونه تعهد ایفانشده دیگر، موضوع به نماینده قانونی شرکت ابلاغ شود تا نسبت به رفع تعهد اقدام کند. در صورت تأیید عدم وصول کالا از سوی گمرکات خروجی یا مقصد و یا عدم رفع تعهد از سوی شرکت در مهلت ابلاغ‌شده، مراتب به این دفتر اعلام شود.

۲- این دفتر، با توجه به نوع تعهد ایفانشده شرکت، موضوع را به گمرکات اجرایی اعلام خواهد کرد تا نسبت به اعمال محدودیت در ارائه تمام یا بخشی از خدمات (و نه ممنوعیت فعالیت شرکت) اقدام شود. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل مواردی از جمله قرار گرفتن کلیه اظهارنامه‌های عبوری شرکت در مسیر قرمز، عدم پذیرش استریپ کالای ترانزیتی، لزوم انجام ایکس‌ری کامل محمولات ترانزیتی شرکت، عدم ارائه خدمات خروج کالا پس از ساعات اداری و همچنین اخذ تضامین اضافی احتمالی برای محمولات اظهاری ترانزیتی باشد.