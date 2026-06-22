امیدی: نخستین محموله ترانزیتی سوخت با «حمل ترکیبی» از کشور خارج شد

فرامرز امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از خروج نخستین محموله ترانزیتی سوخت به روش «حمل ترکیبی» از کشور خبر داد و اظهار کرد: این محموله که از مسیر گمرک باشماق عراق وارد کشور شده بود، پس از انجام فرآیندهای گمرکی در گمرک میانی سنندج، با بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ترکیبی شامل انتقال سوخت از تانکر به واگنهای ریلی، به مقصد افغانستان ترانزیت شد.
امیدی با اشاره به اجرای این طرح در راستای سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت کالا افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیتهای قانونی و در چارچوب مدیریت هماهنگ مرزی، زمینه اجرای روشهای نوین حملونقل را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: استفاده از حمل ترکیبی علاوه بر کاهش هزینههای ترانزیتی، موجب بهرهگیری مطلوبتر از شبکه ریلی کشور و افزایش سرعت جابهجایی کالا میشود؛ موضوعی که با استقبال فعالان بخش خصوصی نیز همراه شده است.
ناظر گمرکات کردستان خاطرنشان کرد: اجرای این شیوه حمل، گامی در جهت توسعه مسیرهای ترانزیتی و ارتقای نقش گمرک در تسهیل جریان تجارت بینالمللی به شمار میرود.
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