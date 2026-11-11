به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله جاوید پور صبح چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی در سمنان اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد شاکی پس از دریافت تماس تلفنی از فردی ناشناس با عنوان رفع مشکل کیوسک پرداخت یکی از داروخانه‌های شهر سمنان، فریب تماس گیرنده را خورده و کد ارسال‌شده به تلفن همراه خود را در اختیار وی قرار داده است.

جاوید پور ادامه داد: پس از این اقدام، مبلغ ۳ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب بانکی شاکی برداشت شد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به پیگیری سریع این پرونده بیان کرد: کارشناسان پلیس با بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، مسیر انتقال وجه و حساب‌های مقصد را شناسایی کردند و در نهایت موفق شدند تمام مبلغ برداشت شده را به حساب مالباخته بازگردانند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر تماس‌های مشکوک خاطرنشان کرد: شهروندان باید از اعلام کدهای پیامکی و اطلاعات بانکی خود به افراد ناشناس خودداری کنند و فریب تماس‌هایی با عناوین رفع مشکل، پشتیبانی یا ارائه خدمات بانکی را نخورند.