به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مؤمنی، گفت: در راستای ترویج فرهنگ شهروندی و توسعۀ مشارکت عمومی در مدیریت پسماند، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت کلبه‌های بازیافت در محله‌های شهر کرمان آغاز شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر آموزش مفاهیم مرتبط با تفکیک پسماند، حفظ پاکیزگی محیط و افزایش مشارکت در نگهداری از فضای شهری، معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های کلبه‌های بازیافت به شهروندان و جلب همکاری و مشارکت بیشتر خانواده‌ها در هر محله است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان، ادامه داد: در این برنامه‌ها، عوامل سازمان مدیریت پسماند با حضور در کلبه‌های بازیافت، ضمن برگزاری مسابقات نقاشی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای کودکان و خانواده‌های آن‌ها، تلاش می‌کنند با زبانی ساده و در فضایی شاد و تعاملی، اهمیت تفکیک پسماند از مبدأ، حفظ محیط‌زیست و نقش شهروندان در مدیریت صحیح پسماند را تبیین کنند.

مؤمنی، خاطرنشان کرد: این برنامه تاکنون در سه کلبۀ بازیافت در محلۀ «فرهنگیان»، پارک «شهید هدایت» واقع در خیابان «مصطفی خمینی» و کلبۀ «هشت‌بهشت» اجرا شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح محدود به چند محله نبوده و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در تمام محله‌های شهر کرمان اجرا خواهد شد تا ضمن معرفی هرچه بیشتر کلبه‌های بازیافت، زمینۀ مشارکت گسترده‌تر شهروندان و خانواده‌ها در تفکیک پسماند از مبدأ و حفظ محیط‌زیست شهری فراهم شود.