اشتری: امیدوارم نتایج بهتری بگیریم؛ ایلوخانی: این تجربه ارزشمند بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهشید اشتری پس از پایان رقابت‌های میکس دوبل بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: این نخستین دوره‌ای بود که توانستیم در بخش میکس دوبل بازی‌های آسیایی شرکت کنیم و حضور داشته باشیم. در مجموع تجربه بسیار خوبی بود.

وی افزود: میکس دوبل یکی از بخش‌هایی است که در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی برگزار می‌شود، اما ما تاکنون از حضور در این بخش محروم بودیم. جا دارد از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون تنیس روی میز و رئیس فدراسیون تشکر کنم که این شرایط را فراهم کردند تا ما هم بتوانیم در این بخش حضور داشته باشیم و مسابقه بدهیم.

اشتری ادامه داد: امیدوارم در دوره‌های بعدی بتوانیم عملکرد بسیار بهتری داشته باشیم و در این بخش نیز نتایج خوبی برای تنیس روی میز ایران کسب کنیم.

ایلوخانی: امیدوارم در مسابقات بعدی مدال بگیریم

ستایش ایلوخانی دیگر ملی‌پوش تنیس روی میز ایران نیز پس از شکست مقابل اندونزی در بخش میکس دوبل گفت: با توجه به اینکه نخستین تجربه‌ام بود، فکر می‌کنم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و عملکردمان هم خیلی خوب بود. متأسفانه مسابقه را با نتیجه سه بر دو واگذار کردیم، اما برای خودم تجربه بسیار خوبی بود.

وی افزود: این نخستین حضور ما در بخش میکس دوبل بود و امیدوارم در مسابقات بعدی بتوانیم نتایج بهتری بگیریم و در آینده برای کسب مدال در این بخش تلاش کنیم.

ایلوخانی درباره اهمیت حضور بانوان ایران در بخش میکس دوبل خاطرنشان کرد: بعد از سال‌ها توانستیم در این بخش حضور داشته باشیم و این اتفاق بسیار مهمی بود. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و در دوره‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.