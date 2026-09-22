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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

اشتری: امیدوارم نتایج بهتری بگیریم؛ ایلوخانی: این تجربه ارزشمند بود

اشتری: امیدوارم نتایج بهتری بگیریم؛ ایلوخانی: این تجربه ارزشمند بود

دو ملی‌پوش تنیس روی میز ایران با اشاره به نخستین حضور کشورمان در بخش میکس دوبل بازی‌های آسیایی ناگویا، این رقابت‌ها را تجربه‌ای ارزشمند دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهشید اشتری پس از پایان رقابت‌های میکس دوبل بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: این نخستین دوره‌ای بود که توانستیم در بخش میکس دوبل بازی‌های آسیایی شرکت کنیم و حضور داشته باشیم. در مجموع تجربه بسیار خوبی بود.

وی افزود: میکس دوبل یکی از بخش‌هایی است که در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی برگزار می‌شود، اما ما تاکنون از حضور در این بخش محروم بودیم. جا دارد از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون تنیس روی میز و رئیس فدراسیون تشکر کنم که این شرایط را فراهم کردند تا ما هم بتوانیم در این بخش حضور داشته باشیم و مسابقه بدهیم.

اشتری ادامه داد: امیدوارم در دوره‌های بعدی بتوانیم عملکرد بسیار بهتری داشته باشیم و در این بخش نیز نتایج خوبی برای تنیس روی میز ایران کسب کنیم.

ایلوخانی: امیدوارم در مسابقات بعدی مدال بگیریم

ستایش ایلوخانی دیگر ملی‌پوش تنیس روی میز ایران نیز پس از شکست مقابل اندونزی در بخش میکس دوبل گفت: با توجه به اینکه نخستین تجربه‌ام بود، فکر می‌کنم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و عملکردمان هم خیلی خوب بود. متأسفانه مسابقه را با نتیجه سه بر دو واگذار کردیم، اما برای خودم تجربه بسیار خوبی بود.

وی افزود: این نخستین حضور ما در بخش میکس دوبل بود و امیدوارم در مسابقات بعدی بتوانیم نتایج بهتری بگیریم و در آینده برای کسب مدال در این بخش تلاش کنیم.

ایلوخانی درباره اهمیت حضور بانوان ایران در بخش میکس دوبل خاطرنشان کرد: بعد از سال‌ها توانستیم در این بخش حضور داشته باشیم و این اتفاق بسیار مهمی بود. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و در دوره‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.

کد مطلب 6954996

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