به گزارش خبرنگار مهر، سیما لیموچی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران، پس از پایان رقابتهای میکس دوبل بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: برای نخستین بار در بازیهای آسیایی توانستیم مجوز حضور دختران و پسران جوان خود را در بخش میکس دوبل به دست بیاوریم. جا دارد از وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون و رئیس کمیته ملی المپیک که این فضا را برای حضور ما فراهم کردند، تشکر کنم.
وی افزود: امروز هر دو بازی خود را واگذار کردیم؛ یکی با نتیجه سه بر یک و دیگری سه بر دو. با توجه به اینکه برای نخستین بار در این بخش شرکت میکردیم، نباید انتظار زیادی داشته باشیم، هرچند معتقدم میتوانستیم هر دو مسابقه را نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ادامه داد: دختران ما خیلی خوب بازی کردند و به نظرم نخستین حرکت در این بخش به خوبی انجام شد. مطمئن هستم در فرصتهای آینده و در مسابقات جهانی و آسیایی، شرایط میکس دوبل ایران بهتر خواهد شد و میتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.
لیموچی درباره شرایط جدول مسابقات نیز گفت: از آنجا که پیش از این در بخش میکس دوبل شرکت نکرده بودیم، رنکینگ جهانی نداشتیم و در بدترین جدول ممکن و سید نامناسب قرار گرفتیم. این موضوع نیز برای ما مشکل ایجاد کرد.
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