  1. استانها
  2. فارس
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

اعلام محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس در شیراز

شیراز- رئیس پلیس راهور استان فارس از اجرای محدودیت های ترافیکی در برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش کریمی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان با بهره گیری از ظرفیت های موجود، نسبت به اعمال محدودیت های آمد و شدی راهپیمایی روز جهانی قدس برای کلیه وسایل نقلیه در مسیر های اعلامی اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور توقف وسایل نقلیه در خیابان های زند شرقی، پیروزی، ۹ دی و حضرتی از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه تا پایان مراسم ممنوع می باشد.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: تمامی معابر و منشعبات منتهی به مسیر حدفاصل میدان امام حسین علیه السلام تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام نیز از ساعت ۸ صبح دارای محدودیت و ممنوعیت تردد خواهد بود و به رانندگانی که قصد تردد در هسته مرکزی شهر را دارند، توصیه می شود از مسیر های جایگزین استفاده کنند.

کد خبر 6772852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها