اعلام محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش کریمی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان با بهره گیری از ظرفیت های موجود، نسبت به اعمال محدودیت های آمد و شدی راهپیمایی روز جهانی قدس برای کلیه وسایل نقلیه در مسیر های اعلامی اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور توقف وسایل نقلیه در خیابان های زند شرقی، پیروزی، ۹ دی و حضرتی از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه تا پایان مراسم ممنوع می باشد.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: تمامی معابر و منشعبات منتهی به مسیر حدفاصل میدان امام حسین علیه السلام تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام نیز از ساعت ۸ صبح دارای محدودیت و ممنوعیت تردد خواهد بود و به رانندگانی که قصد تردد در هسته مرکزی شهر را دارند، توصیه می شود از مسیر های جایگزین استفاده کنند.