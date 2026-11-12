حجت‌الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوگواره یاس نبوی از روزهای گذشته در بقاع متبرکه استان آغاز شده و برنامه‌های آن تا چند روز پس از سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از مجموع ۱۲۳ بقعه متبرکه استان گلستان، ۲۰ بقعه در زمره قدمگاه‌ها و زیارتگاه‌ها قرار دارند و ۱۰۳ بقعه نیز حرم مطهر امامزادگان هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه‌های سوگواره در ۵۱ بقعه متبرکه گفت: از این تعداد، ۱۰ بقعه به‌صورت شاخص و ویژه میزبان برنامه‌های سوگواری یاس نبوی خواهند بود.

مهدیان با اشاره به حضور مبلغان دینی در این برنامه‌ها گفت: ۴۵ مبلغ اعزامی و بومی که دوره‌های تخصصی تبلیغی را در سازمان اوقاف و شهر قم گذرانده‌اند، در این ایام به تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، سیره نبوی و پاسخگویی به پرسش‌های دینی و اعتقادی مردم می‌پردازند.

وی برپایی ۱۰ نمایشگاه تجسمی و تصویری را از دیگر برنامه‌های این سوگواره برشمرد و افزود: این نمایشگاه‌ها با محوریت معرفی شخصیت و سیره حضرت زهرا(س) و آموزه‌های نبوی برپا می‌شوند و مبلغان حاضر نیز پاسخگوی پرسش‌ها و ابهامات بازدیدکنندگان خواهند بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های ویژه کودکان خبر داد و اظهار کرد: غرفه‌های کودک با هدف فراهم کردن امکان حضور خانواده‌ها در مراسم عزاداری و بهره‌مندی کودکان از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی راه‌اندازی شده‌اند.

وی ادامه داد: در این غرفه‌ها، مفاهیم دینی و سیره اهل‌بیت(ع) با زبان قصه، بازی و سرگرمی به کودکان آموزش داده می‌شود تا در کنار نشاط و فعالیت‌های کودکانه، با ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) و فرهنگ اهل‌بیت(ع) نیز آشنا شوند.