خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مسکن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار و از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی است؛ موضوعی که با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و دشوارتر شدن خانه‌دار شدن، بیش از گذشته به مطالبه جدی خانواده‌ها، به‌ویژه جوانان و اقشار فاقد مسکن، تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن فرصتی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی و فراهم‌کردن امکان خانه‌دار شدن متقاضیان به شمار می‌رود؛ فرصتی که تحقق آن به تأمین زمین، تأمین منابع مالی، تسهیل تسهیلات بانکی و پیشبرد به‌موقع عملیات اجرایی وابسته است.

مهاباد در جنوب آذربایجان‌غربی از جمله شهرستان‌ هایی است که چندین پروژه مسکن ملی را در مقیاس‌های مختلف دنبال می‌کند؛ از پروژه‌های در آستانه تحویل گرفته تا سایت‌های بزرگ آماده‌سازی که ظرفیت قابل توجهی برای ساخت واحدهای جدید دارند. در این میان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تبدیل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده به واحدهای قابل سکونت، مهم‌ترین مطالبه متقاضیان مسکن در این شهرستان است.

در همین راستا، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های مسکن شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، برنامه زمان‌بندی تحویل واحدها و موانع پیش‌روی اجرای طرح‌ها را تشریح کردند.

پروژه‌های مسکن مهاباد در مسیر تکمیل و تحویل

پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن مهاباد اظهار کرد: در حال حاضر چندین پروژه در این شهرستان در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر و رفع موانع موجود، روند تکمیل و تحویل واحدها را سرعت ببخشیم.

وی با اشاره به پروژه ۱۶۸ واحدی موکریان افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع در حال اجراست و از پیشرفت مناسبی برخوردار است.

آرامون با بیان اینکه تحویل واحدهای این پروژه به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فاز نخست تا آذرماه به متقاضیان تحویل داده می‌شود و فازهای بعدی نیز تا دهه مبارک فجر در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی یکی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های متقاضیان را تعامل با شهرداری مهاباد عنوان کرد و افزود: در این زمینه توافقاتی برای مشارکت شهرداری در تأمین هزینه‌های محوطه‌سازی انجام شده است تا از این طریق میزان آورده متقاضیان برای اجرای این بخش کاهش یابد.

آغاز عملیات احداث ۸۱۶ واحد در سایت آزادگان

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سایت آزادگان مهاباد اظهار کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت به پایان رسیده و عملیات اجرایی احداث ۸۱۶ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است.

آرامون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش ۷.۵ هکتاری این سایت افزود: روند آماده‌سازی در مقایسه با دو ماه گذشته پیشرفت داشته و اقدامات مربوط به اخذ پروانه، تهیه نقشه‌ها و دریافت تأییدیه سازمان نظام مهندسی در حال انجام است.

وی همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم برای دریافت تخفیفات خبر داد و گفت: با فراهم شدن مقدمات اجرایی، احداث واحدهای مسکونی این سایت آغاز شده و تلاش می‌کنیم روند اجرای پروژه با سرعت مناسبی ادامه پیدا کند.

پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه مهرسازان مکریان

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به پروژه ۳۰۰ واحدی شرکت تعاونی مهرسازان مکریان مهاباد نیز گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۵۵ درصد رسیده و عملیات احداث واحدها در حال انجام است.

آرامون درباره منابع مالی موردنیاز این پروژه اظهار کرد: برای تأمین هزینه‌های ساخت، دو منبع اصلی شامل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی افزود: موانع موجود در مسیر اخذ وام را تا حدود زیادی برطرف کرده‌ایم و پیگیری‌ها برای تسهیل روند تأمین منابع مالی پروژه ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی همراهی متقاضیان در پرداخت به‌موقع آورده‌ها را از عوامل مؤثر در تسریع پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: در صورت همراهی متقاضیان، می‌توانیم تا عید بخش عمده‌ای از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر مهاباد را به اتمام برسانیم.

سایت ۲۰۰ هکتاری؛ ظرفیت ساخت ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی

آرامون در ادامه با اشاره به یکی از طرح‌های بزرگ توسعه مسکن در مهاباد اظهار کرد: سایت ۲۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان ظرفیت احداث ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی را دارد و قرارداد اجرای عملیات آماده‌سازی آن به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی این سایت آغاز شده و اقدامات اولیه برای شروع مراحل اجرایی در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه ظرفیت مسکن شهرستان خاطرنشان کرد: با پیشبرد عملیات آماده‌سازی، زمینه لازم برای اجرای پروژه‌های مسکونی در این محدوده فراهم خواهد شد.

ضرورت تسریع در تحویل واحدها و رفع موانع اجرایی

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن اظهار کرد: خانه‌دار شدن جوانان و خانواده‌ها از مطالبات جدی مردم است و اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید به‌گونه‌ای پیش برود که متقاضیان در زمان‌بندی مشخص بتوانند صاحب خانه شوند.

وی با تأکید بر اینکه صرف اختصاص زمین و آغاز عملیات ساخت برای تحقق اهداف این طرح کافی نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، تکمیل پروژه‌ها، تأمین زیرساخت‌ها و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان است و این موضوع باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تصریح کرد: مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی، تأمین آورده متقاضیان و زیرساخت‌های موردنیاز باید با جدیت دنبال شود تا اجرای پروژه‌ها با تأخیر مواجه نشود.

وی درباره ظرفیت سایت ۲۰۰ هکتاری مهاباد نیز گفت: احداث ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این محدوده فرصت مهمی برای پاسخ‌گویی به نیاز مسکن شهرستان است و باید روند آماده‌سازی و اجرای این طرح با جدیت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن در تعامل با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی استان ادامه خواهد داشت تا زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها و خانه‌دار شدن متقاضیان فراهم شود.

خانه‌دار شدن مردم؛ معیار اصلی موفقیت طرح

مجموع پروژه‌های نهضت ملی مسکن مهاباد از طرح ۱۶۸ واحدی موکریان تا سایت ۸۱۶ واحدی آزادگان، پروژه ۳۰۰ واحدی مهرسازان مکریان و سایت ۲۰۰ هکتاری با ظرفیت ۸ هزار و ۵۰۰ واحد، نشان‌دهنده گستردگی برنامه‌های تأمین مسکن در این شهرستان است.

با وجود این ظرفیت، موضوعاتی همچون تأمین به‌موقع منابع مالی، همراهی بانک‌ها، پرداخت آورده متقاضیان و تکمیل زیرساخت‌ها همچنان در تعیین سرعت اجرای پروژه‌ها نقش اساسی دارند.

اکنون انتظار متقاضیان این است که وعده‌های اعلام‌شده درباره تحویل مرحله‌ای واحدها در موعد مقرر محقق شود و پروژه‌های در حال ساخت نیز بدون وقفه به مراحل پایانی برسند؛ چراکه در نهایت، موفقیت نهضت ملی مسکن نه با تعداد زمین‌های اختصاص‌یافته و قراردادهای منعقدشده، بلکه با تعداد خانواده‌هایی سنجیده می‌شود که کلید خانه خود را تحویل می‌گیرند.