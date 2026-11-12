به گزارش خبرگزاری مهر علی ضا عباسی، نماینده مردم شریف استان البرز در مجلس، در دیدار با محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز و معاونان این مجموعه، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت برای عبور از شرایط حساس اقتصادی کشور، حمایت از تولید را ضرورتی راهبردی دانست و تصریح کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به تخصیص یارانه و منابع ارزان‌قیمت محدود شود، بلکه باید با اصلاح ساختارها، افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و رفع موانع واقعی تولید همراه باشد.



اقتصاد کشور در شرایط حساس؛ همه باید برای خنثی‌سازی نقشه دشمن هم‌جهت حرکت کنیم



عباسی در ابتدای این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با اشاره به شرایط ویژه کشور و تشدید فشارهای دشمن اظهار کرد: امروز وظیفه همه ماست که در هر جایگاهی که مسئولیت داریم، برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن تلاش کنیم و اجازه ندهیم تصمیم‌ها و عملکردهای ناهماهنگ، به ایجاد مشکلات و نارضایتی در جامعه منجر شود.



وی با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، تصمیمات اقتصادی باید از انسجام و هماهنگی برخوردار باشند؛ نمی‌توان از یک سو درباره محدودیت‌های واردات و شرایط دشوار تأمین کالا صحبت کرد و از سوی دیگر، سیاست‌هایی اتخاذ کرد که با واقعیت‌های تولید و تأمین داخلی همخوانی نداشته باشد.



حمایت واقعی از تولید؛ عبور از اقتصاد یارانه‌ای به سمت بهره‌وری



نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور را نبود نگاه یکپارچه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دانست و با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها گفت: حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید به‌صورت هم‌زمان دیده شود؛ قیمت‌گذاری زمانی اثربخش است که همه اجزای زنجیره تولید، هزینه‌های واقعی، درآمدهای جانبی، سود متعارف و حقوق مصرف‌کننده در آن لحاظ شود.



وی با اشاره به نمونه‌هایی از حوزه گندم، آرد و نان، مرغ و صنایع غذایی خاطرنشان کرد: نمی‌توان همه هزینه‌ها و ناکارآمدی‌های یک زنجیره را در قیمت نهایی محصول لحاظ کرد و در نهایت تمام بار آن را بر دوش مردم گذاشت. همان‌طور که تولیدکننده باید از سود متعارف برخوردار باشد، حقوق مصرف‌کننده نیز باید مورد صیانت قرار گیرد.



عباسی تأکید کرد: ما قطعاً طرفدار تولید هستیم و باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم، اما این حمایت باید هدفمند، عادلانه و در مسیر افزایش بهره‌وری باشد؛ نه اینکه با تزریق مستمر منابع و انرژی ارزان، بدون اصلاح فرآیندها، ناکارآمدی‌ها را برای همیشه حفظ کنیم.



آب، برق و گاز؛ منابع ملی نباید قربانی بهره‌وری پایین شوند



وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی و آب در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: منابع کشور محدود است و نمی‌توان تا ابد هزینه بهره‌وری پایین برخی واحدها را از جیب مردم پرداخت کرد.



نماینده مردم البرز با اشاره به ظرفیت صنایع دانش‌بنیان برای کاهش مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های نوین، بازچرخانی آب و بهینه‌سازی تجهیزات صنعتی افزود: باید واحدهای تولیدی را به سمت استفاده از فناوری‌های جدید، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری هدایت کنیم و در مقابل، تسهیلات و حمایت‌های هدفمند را در اختیار مجموعه‌هایی قرار دهیم که برای اصلاح فرآیندهای تولید خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان البرز، بر ضرورت توسعه واحدهای صنعتی و کشاورزی کم‌مصرف، بازچرخانی پساب و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید و صیانت از منابع ملی دو موضوع متضاد نیستند؛ بلکه باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.



البرز؛ ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی در اصلاح فرآیندهای تولید



عباسی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان البرز، بر ضرورت استفاده از توان مجموعه‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های بهره‌وری تأکید کرد.

وی پیشنهاد کرد استان البرز بتواند با آغاز طرح‌های عملیاتی در زمینه کاهش مصرف انرژی، بازچرخانی آب، بهینه‌سازی خطوط تولید و ارتقای بهره‌وری، به الگویی قابل تعمیم برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود.



نماینده مردم البرز خاطرنشان کرد: به‌جای اینکه صرفاً برای جبران هزینه‌های تولید منابع جدید مطالبه کنیم، باید بخشی از ظرفیت تسهیلات و حمایت‌های دولتی را به سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری اختصاص دهیم؛ اقدامی که هم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و هم منابع کشور را حفظ می‌کند.



امنیت غذایی با تقویت تولید داخلی و اصلاح زنجیره تأمین



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت خودکفایی در تولید گندم اظهار کرد: کشور باید به نقطه‌ای برسد که برای تأمین این محصول راهبردی، وابستگی به واردات نداشته باشد و این هدف از مسیر افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد در واحد سطح و حمایت اصولی از کشاورزان محقق می‌شود.

عباسی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار خرید و تأمین گندم، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و صنایع مصرف‌کننده گندم را مورد تأکید قرار داد و از خرید مستقیم و قراردادی محصولات کشاورزی به‌عنوان راهکارهایی برای کوتاه‌تر شدن زنجیره تأمین و کاهش بار اجرایی دولت یاد کرد.



وی تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورز از فروش محصول خود اطمینان داشته باشد، هم صنایع با ثبات در تأمین مواد اولیه مواجه شوند و هم مصرف‌کننده نهایی متحمل هزینه‌های غیرضروری نشود.



اعلام آمادگی مجلس برای پیگیری موانع و اصلاح مقررات



نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر اینکه دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت در مسیر حل مسائل کشور مسئولیت مشترک دارند، از آمادگی خود برای پیگیری مسائل و موانع مطرح‌شده از سوی مجموعه صمت استان خبر داد.



وی با اشاره به موضوعاتی همچون مشکلات سامانه‌ای، موانع اداری، مسائل حوزه تولید و برخی چالش‌های مرتبط با قاچاق و تأمین مواد اولیه گفت: هر موضوعی که نیازمند اصلاح مقررات، پیگیری از دستگاه‌های ملی یا طرح در مجلس باشد، می‌تواند با ارائه گزارش کارشناسی و پیشنهاد مشخص دنبال شود.



عباسی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای در مدیریت کشور خاطرنشان کرد: همه ما در یک مجموعه و در یک مسیر مسئولیت داریم. باید موانع را شناسایی و برطرف کنیم، ظرفیت‌ها را در یک جهت به کار بگیریم و با افزایش سرعت و کارآمدی، مسیر پیشرفت کشور را هموار سازیم.