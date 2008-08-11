جایگاههای عرضه سوخت 2 برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده امروز در حاشیه همایش توسعه مجاری عرضه فرآورده های نفتی در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تامین و واردات کسری بنزین و گازوئیل برعهده شرکت ملی نفت است، توضیح داد: در حال حاضر نگرانی برای تامین و واردات بنزین وجود ندارد، ضمن اینکه لایحه‌ متمم بودجه هنوز در دولت است.

به گفته وی واردات فرآورده همچنان ادامه دارد و این امر از طریق معاوضه نفت خام که قانون آن را مشخص کرده، انجام می شود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: براساس عملکرد چهارماهه سپری شده از سال جاری نیاز است که حدود 8 میلیارد دلار علاوه بر بودجه قبلی به منظور واردات بنزین و گازوئیل اختصاص پیدا کند که البته امیدواریم با کاهش قیمت نفت خام و فرآورده در بازارهای جهانی این میزان کاهش یابد.

تامین سوخت نیروگاهها

نعمت‌زاده در ادامه سخنانش در خصوص تامین سوخت نیروگاهها در فصل زمستان یادآور شد: برنامه ریزی شده که تا آخر مهر مله سال جاری کل مخازن ذخیره نیروگاه‌ها تکمیل شود تا در ماه‌های سرد سال نیروگاه‌ها بتوانند از سوخت مایع نیز استفاده کنند.

وی با بیان اینکه نیمی از سوخت مایع مورد نیازنیروگاهها از موجودی ذخایر تامین می‌شود و 50 درصد باقی‌مانده نیز از طریق سوخت ‌رسانی در فصل سرد تهیه خواهد شد، تصریح کرد: برای تامین سوخت زمستانی تلاش بسیار شده تا همان طور که در سال گذشته و بروز مساله قطعی گاز از کشور همسایه شمالی توانستیم سوخت نیروگاه‌ها را تامین کنیم، امسال نیز با مشکل مواجه نشویم.

خاموشی ناشی از عدم تامین سوخت نداریم

نعمت زاده با اشاره به خشکسالی امسال، و استفاده نیروگاه‌ها در فصل تابستان از سوخت مایع خاطرنشان کرد: این مسئله فشار مضاعفی بر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وارد کرد اما تاکنون هیچ خاموشی ناشی از عدم تامین سوخت در کشور گزارش نشده و امیدواریم در نیمه دوم نیز همین وضعیت ادامه پیدا کند.

به گفته نعمت زاده در حال حاضر به دلیل تراکم در جایگاه‌ها حمل و نقل عمومی با مشکل مواجه شده است؛ به طوری که تعداد جایگاه‌های تهران 11 درصد استاندارد بین‌المللی است،این در حالی است که در جهان برای هر سه هزار خودرو یک جایگاه وجود دارد اما در تهران به ازای هر 27 هزار خودرو یک جایگاه فعالیت می‌کند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: با وجود اینکه جایگاه‌های عرضه سوخت 24 ساعته فعالیت می‌کنند، مقدار سوختی که هر نازل عرضه می‌کند، حدود 10 تا 11 هزار لیتر است، در حالی که براساس استانداردهای جهانی حداکثر هر نازل باید سه تا چهار هزار لیتر بنزین در شبانه‌روز عرضه کند .این در حالی است که فعالیت نازل ها در تهران بیش از دو برابر میزان تعیین شده است.

صدور کارت سوخت برای بی سهمیه ها

وی از دستور صدور 123 هزار کارت جدید برای خودروهایی که قرار است سوخت آزاد دریافت کنند، خبر داد و اظهار داشت: کارتهای مورد نظر صادر و به نیروی انتظامی تحویل داده شده و به زودی به دست صاحبانشان خواهد رسید تا این دسته از خودروها بتوانند با کارت هوشمند خود بنزین دریافت کنند.

نعمت زاده اضافه کرد: سهمیه‌هایی که قبلا توسط این خودروها ذخیره شده در کارت قبلی آنها که باطل شده باقی است که با انتقال آن به کارت جدید ، خودروهای مذکور می توانند آن مقدار سهمیه خود را به نرخ 100 تومان برای یک لیتر بنزین معمولی دریافت کنند که پس از اطمینان از توزیع این 123 هزار کارت، کارت جایگاه‌ها جمع ‌آوری خواهد شد.

تجهیز جایگاههای عرضه گازوئیل

وی درباره کارت هوشمند گازوئیل نیز توضیح داد: تعداد جایگاه‌های عرضه گازوییل با کارت هوشمند رو به افزایش است و از مجموع 5 هزار و 700 تلمبه تاکنون سه هزار و 700 تلمبه تجهیز شده است.

تعداد جایگاههای تهران استاندارد نیست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درخصوص مشکل تامین زمین در ساخت جایگاه‌ها تاکید کرد: تامین زمین از لحاظ تخصیص و مجوزها برعهده شهرداری است، ولی تامین آن باید توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا مشارکت آنها با شرکت ملی پالایش و پخش صورت گیرد. به این منظور کسری جایگاه‌ها در مناطق 22 گانه تهران مشخص شده و نیاز است که شورای شهر و شهرداری مکان‌های مناسبی را به این منظور اختصاص دهند و حتی اگر زمین در اختیار آنها نیست، با مشخص شدن موضوع لازم است از طریق سازمان زمین شهری اقدام شود.

نعمت زاده خاطر نشان کرد: باید تعداد جایگاه‌ها در مناطق 22 گانه تهران در بدترین شرایط به دو برابر و در شرایط بهینه به سه برابر افزایش پیدا کند که این موضوع نیاز به تعامل بین شورای شهر، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از دو برابر شدن تعداد جایگاههای عرضه سوخت تا سال آینده خبر داد و گفت: تعداد جایگاه‌های کنونی در کشور نسبت به 30 سال گذشته در بهترین شرایط ، مساوی است و یا این‌که به دلیل برنامه‌های عمرانی کمتر شده است.