تعامل رسانه های گروهی کشور لازمه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است

حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: امروز بدنه جامعه و فضای فرهنگی، نظام ارزشی و ولایی ما می طلبد برای مقابله با تهاجم، شبیخون و ناتوی فرهنگی دشمنان به سمت تحولات اساسی در برنامه ها حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: امروز در جنگ نرم افزاری و نا برابر، رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب دشمنان با بیش از دو هزار شبکه تلویزیونی دیجیتال و پیشرفته با کیفیت عالی و برنامه ریزیهای طبقه بندی شده در سراسر دنیا برای سنین مختلف به خصوص جوانان، اقدام به تخریبگری می کنند و این مهم وظیفه ما را به عنوان منادیان حق و عدالت بسیار حساس و سنگین کرده است.

وی تصریح کرد: مجموعه رسانه و مطبوعات باید در دفاع از ارزشها با مهاجمان عرصه فرهنگی تلاش کنند و از سویی برای پیشرفت و توسعه پایدار و تعالی جامعه حرکتی منسجم و سازنده داشته باشند.

رحیم زاده ارتباط بیشتر رسانه های مکتوب و الکترونیکی را با رسانه های دیداری و شنیداری استان ضروری دانست و افزود: انتظار می رود در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال نوآوری و شکوفایی نام گرفته برای رسیدن به اهداف اصلی نظام، تداوم آرمانهای امام راحل و پیشرفت ایران اسلامی حرکت کنیم.

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رحیم زاده همچنین بیان داشت: رویکرد این سازمان به تولید و اجرای برنامه های فاخر، پر محتوا، ارزشی و مردم پسند است

وی یادآور شد: این مرکز برنامه های متنوعی برای ماه مبارک رمضان، روز قدس، عید فطرو لیالی قدر تدارک دیده است که در این ایام برای مخاطبین خود پخش می شود.