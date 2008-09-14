اردن هیج رابطه ای با گروهک تروریستی منافقین ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصار الحباشنه در گفتگو با خبرگزاری کویت خاطرنشان کرد: مشارکت اردنی ها در نشست های سازمان مجاهدین خلق [گروهک تروریستی منافقین] بیانگر موضع رسمی اردن نیست بلکه موضع شخصی است و در راستای پاسخ به درخواست آنها صورت گرفته است.

وی در رابطه با اعتراض ایران به مواضع اردن در برابر گروهک تروریستی منافقین نیز گفت: اردن پیش از این در مناسبتهای مختلف به مقامات ایرانی گفته است که هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق [گروهک تروریستی منافقین] ندارد.

به گفته حباشنه، وزیر امور خارجه اردن در حاشیه کنفرانس اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، موضع دولت اردن در این زمینه را به وضوح برای همتای ایرانی خود تشریح کرده است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی اردن به مردم این کشور اجازه حق بیان و سفر را می دهد؛ بر روابط متوازن با ایران بر اساس احترام متقابل و تحکیم آن طبق منافع دو کشور تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اردن در ادامه اعتراض ایران را رد و اعلام کرد: اردن خواهان برقراری رابطه خوب با ایران و تحکیم آن بر اساس منافع دو کشور است.

لازم به ذکر است اعتراض ایران به تعامل اردن با گروهک تروریستی منافقین پس از آن صورت گرفت که رسانه ها از حضور معاون رئیس پارلمان اردن در یک مهمانی منافین در پاریس خبر دادند. پس از انتشار این خبر سفیر اردن در تهران برای ادای توضیح به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد.