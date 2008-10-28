پارچه‌ بافی سنتی شهرستان قاین احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس‌ زاده ظهر امروز در جمع مسئولان میراث فرهنگی قاین با بیان اینکه پارچه‌ بافی سنتی یکی از رشته ‌های صنایع دستی و جزو دست‌ بافته‌ های سنتی است، گفت: این هنر در تمامی مناطق ایران به روش ‌های مختلف و با مواد اولیه ‌ای چون نخ پنبه، پشم و ابریشم رواج داشته است .

به گفته وی پارچه ‌بافی سنتی در قاین توسط دستگاه‌ های چهار ورودی و با نخ پنبه و در پاره‌ ای از موارد با ابریشم انجام می ‌شود .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: این هنر در گذشته نه چندان دور در شهر قاین و تعدادی از روستاهای شمالی و جنوب شرقی آن رواج داشته که به مرور زمان و با ورود پارچه‌ های صنعتی رونق خود را از دست داده است .

وی خاطر نشان کرد: امسال ینخستین بار پارچه‌ بافی سنتی در غرفه کارگاهی صنایع دستی شهرستان قاین که همزمان با جشنواره زرشک بر پا شد، به صورت زنده تولید شد .

عباس ‌زاده این رشته در این منطقه از خراسان جنوبی را کاملا منسوخ شده معرفی کرد و اظهار داشت: به منظور احیاء این رشته منسوخ شده، اطلاعاتی در خصوص نحوه تولید پارچه‌ بافی سنتی از چند تن از هنرمندان منطقه جمع ‌آوری شد .

به گفته وی بر اساس اطلاعات موجود به یک نفر از مربیان صنایع دستی شهرستان نحوه تولید این رشته منسوخ شده آموزش داده شد و چند نمونه از این هنر سنتی نیز تولید شد .