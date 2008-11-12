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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

نگاه نو و خلاق در هنر عکاسی ایجاد شود

نگاه نو و خلاق در هنر عکاسی ایجاد شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گلستان گفت: نگاه نو و خلاق در هنر عکاسی ایجاد شود، زیرا بیشتر سوژه هایی که اکنون در هنر عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد، کلیشه ای است.

محمدرضا کیوانفر در گفتگو  با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از اینرو خلاقیت و قدرت عکاسی در برداشت مفاهیم مختلف اجتماعی موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی اظهار داشت: نگاه نو و خلاق در هنر عکاسی موجب تعالی و توسعه این هنر می شود و ایجاد این نگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
 
به گفته کیوانفر، از اینرو به همت واحد عکس حوزه هنری استان " کارگاه عکاسی خلاق " با حضور استاد " افشین شاهرودی " در استان آغاز شده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گلستان بیان داشت: در این جلسات دو روزه پیرامون مبحث تقسیم‌بندی عکس در سبکهای مختلف هنری و همچنین نگاه خلاق و نو در هنرعکاسی بحث و گفتگو می شود.

وی یادآورشد: آثارعکاسان گلستانی نیز در این جلسات نقد و بررسی می شود.

این نمایشگاه  از 23 آبانماه به مدت 2 روز در محل مجتمع فرهنگی ، سینمائی بهمن گرگان درحال برگزاری است.

 

کد مطلب 781602

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