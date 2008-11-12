نگاه نو و خلاق در هنر عکاسی ایجاد شود

محمدرضا کیوانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از اینرو خلاقیت و قدرت عکاسی در برداشت مفاهیم مختلف اجتماعی موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی اظهار داشت: نگاه نو و خلاق در هنر عکاسی موجب تعالی و توسعه این هنر می شود و ایجاد این نگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.



به گفته کیوانفر، از اینرو به همت واحد عکس حوزه هنری استان " کارگاه عکاسی خلاق " با حضور استاد " افشین شاهرودی " در استان آغاز شده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گلستان بیان داشت: در این جلسات دو روزه پیرامون مبحث تقسیم‌بندی عکس در سبکهای مختلف هنری و همچنین نگاه خلاق و نو در هنرعکاسی بحث و گفتگو می شود.

وی یادآورشد: آثارعکاسان گلستانی نیز در این جلسات نقد و بررسی می شود.

این نمایشگاه از 23 آبانماه به مدت 2 روز در محل مجتمع فرهنگی ، سینمائی بهمن گرگان درحال برگزاری است.