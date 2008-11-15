سمنانی ها رتبه نخست کتاب و کتابخوانی را در کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان 44 باب کتابخانه عمومی در استان سمنان وجود دارد که دو باب آن مشارکتی و دو باب دیگر سیار است. فضای کتابخانه‌ای استان سمنان 16 هزار و 161 مترمربع است و نزدیک به 530 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان سمنان نگهداری می‌شود. 92 کتابدار در کتابخانه های سمنان فعالیت می کنند و بیش از 26 هزار و 600 نفر اهل مطالعه کتاب و کتابخوانی در کتابخانه های عمومی عضویت دارند.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی سمنان به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در نیمه نخست امسال نزدیک به 27 هزار نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی استان سمنان شدند و 630 هزار نفر نیز به این کتابخانه‌ها مراجعه‌ کردند.

علی اکبر گرامی افزود: به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه فضاهای فرهنگی و با عنایت به ضرورت توسعه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، سه باب کتابخانه عمومی درجه یک و استاندارد در شهرستان‌های شاهرود، دامغان و گرمسار احداث خواهد شد.

به گفته وی، احداث این کتابخانه با زیربنای شش هزار متر مربع سال آینده آغاز می شود. وی همچنین از ساخت یک باب کتابخانه استاندارد با مساحت یک‌ هزار و 200 مترمربع در شهر مهدیشهر خبرداد و گفت: احداث این کتابخانه در مرحله انتخاب زمین است.

مدیر کل امور کتابخانه‌های عمومی سمنان افزود: استاندار سمنان برای ساخت کتابخانه مهدیشهر پنج تا شش میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است.

گرامی با اشاره به تصویب احداث کتابخانه مرکزی سمنان در سفر ریاست جمهوری بیان داشت: این کتابخانه با زیربنای هفت هزار متر مربع احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص داده شده به کتابخانه مرکزی سمنان 50 میلیارد ریال است، گفت: اجرایی شدن ساخت این کتابخانه از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از ارائه طرح توسعه کتابخانه‌های عمومی این استان در دور دوم سفر هیئت دولت به سمنان خبر داد.

وی از راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار در پنج شهرستان این استان در صورت تامین اعتبار خبر داد و افزود: توسعه کتابخانه فعلی و تامین اعتبار برای خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی استان و احداث کتابخانه‌های عمومی جدید در شهرستان‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی اداره‌ کل امور کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به این استان است.

وی اظهار داشت: 60 درصد مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌ها را خواهران و بقیه را برادران تشکیل می‌دهند.

فرماندار دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت نامناسب کتابخانه عمومی دامغان می گوید: با توجه به موقعیت فرهنگی دامغان و کتابخانه عمومی دامغان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

محمد رضا البرزی با اشاره به حضور دانشجویان در این شهرستان گفت: باید با تمام توان خدمت به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در دامغان افزایش دهیم تا در شهرستان دامغان کتابخانه ای استاندارد وجود داشته باشد.

محبوبه امیراحمدی مسئول دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی دامغان نیز گفت: در صورت تامین زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی کتابخانه درجه یک استاندارد در دامغان احداث می شود. کمبود فضای فیزیکی در کتابخانه های عمومی شهرستان با توجه به مراجعه زیاد مردمی یکی از مشکلات اساسی و مهم محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان دامغان یک باب کتابخانه عمومی ثابت و یک کتابخانه عمومی سیار وجود دارد، گفت: چهار هزار و 376 نفر در شهرستان دامغان عضو ثابت کتابخانه های عمومی هستند.

به گفته وی، در کتابخانه عمومی دامغان 986 هزارو 63 جلد کتاب در زمینه های مختلف علوم وجود دارد که در نیمه اول امسال تعداد 343 هزار و 10 جلد کتاب به اعضا به امانت داده شده است.

امیراحمدی عنوان کرد: در صورت پرداخت بدهی نیم درصدی عوارض از سوی شهرداری دامغان تا دهه فجر کتابخانه عمومی شماره یک دامغان مجهز به اینترنت می شود.

فرماندار شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود، هفته کتاب و کتابخوانی را فرصت مناسبی برای فرهنگسازی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مردم دانست.

مجتبی رحیمی تصریح کرد: هرچه تعداد کتاب و کتابخانه ها در جامعه ای افزایش یابد، ارتقای فرهنگی آن جامعه سریعتر خواهد بود.

وی با تقدیر از شهرداری شاهرود برای واریز به موقع عوارض کتابخانه ها افزود: تقریبا در تمامی کشورهای دنیا کتابخانه ها، موزه ها و مراکز فرهنگی زیر نظر شهرداری هستند.

رحیمی با اشاره به وجود 16 کتابخانه عمومی در این شهرستان، گفت: درصورتی که از ظرفیت و پتانسیل شهرداری ها برای گسترش مراکز فرهنگی استفاده شود، شاهد گسترش این مکانها خواهیم بود.

شهردار شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص قطعه زمینی در پارک آبشار شاهرود برای احداث کتابخانه و ایجاد پردیس فرهنگی هنری شاهرود خبر داد.

ناصر حاج محمدی از آمادگی شهرداری برای واگذاری یک دستگاه اتوبوس برای ایجاد کتابخانه سیار خبر داد.

معاون فرهنگی شهرداری سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان از بهره برداری از پلهای عابر پیاده به منظور برپایی نمایشگاه تازه های کتاب خبر داد.

محمد بهرامی با اشاره به اینکه پلهای عابر پیاده مکانیزه معلم و امام خمینی (ره) به نمایشگاه تازه های کتاب مجهز می شوند که شهرداری سمنان نسبت به تامین و نصب ویترین کتاب اقدام می کند.

وی با بیان اینکه اداره ارشاد هر هفته تازه های کتاب را در این پل ها به نمایش می گذارد، گفت: هریک از پلهای عابر پیاده به نامهای یکی از نویسندگان مشهور و معاصر ایران ناگذاری می شود.

بهرامی با اشاره به فعالیت اولین کتابخانه تلفنی با بیش از پنج هزار کتاب در سمنان، گفت: فاز اول این کتابخانه با چهار هزار نفر به اتمام رسیده است که در فاز دوم محدودی برای ثبت نام وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این کتابخانه در دو بخش امانت کتاب و مجله تلفنی است، گفت: در این کتابخانه رده های سنی هشت تا 18 سال می توانند با تماس تلفنی با کتابخانه از این دو بخش بهره مند شوند.

معاون فرهنگی شهردار سمنان گفت: اعضای این کتابخانه با انتخاب کتاب به صورت تلفنی، کتابها را همراه با برگه خلاصه نویسی از پیک ها در منزل تحویل می گیرند.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی کتابخانه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین نوجوانان صورت گرفته است، اظهار داشت: اعضای کتابخانه ها بعد از دریافت هر کتاب به صورت امانی فرم خلاصه نویسی آن کتاب را به کتابخانه ارسال می کنند.

به گفته وی، شماره تلفن 3349003 شماره ارتباط با کتابخانه تلفنی است و مجله تلفنی این کتابخانه نیز شامل 9 صفحه در موضوعات قرآنی، داستان های کوتاه، شعر و قطعه های ادبی می باشد و اعضای کتابخانه می توانند پیام های خود را نیز در این مرکز ثبت کنند.

به هر حال با توجه به انتخاب این استان به عنوان اولین استان کشور در زمینه تعداد کتابخوان ها نمی توان از تاثیر اقدامات انجام شده در این استان غافل ماند و در بین اقدامات صورت گرفته در استان علاوه بر افزایش تعداد کتابها و کتابخانه ها و همکاری مسئولان و به خصوص شهرداری شاهد اقدامات ابتکاری از سوی مسئولان این استان در ارائه کتب به روز و در محلهایی پر رفت و آمد در شهر هستیم که خود تاثیر به سزایی در افزایش سرانه مطالعه در استان داشته است.