59 درصد تاکسیهای تهران خصوصی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تیموری کرمانی در نشست با مسئولان شرکتهای خصوصی تاکسیرانی تاکید کرد: در حال حاضر مسافربرهای شخصی ساماندهی شده بدون استثنا در شرکتهای خصوصی تاکسیرانی مشغول کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 15 هزار و 637 مسافربر شخصی که شناسایی شده بودند تنها حدود 5 هزار دستگاه خودرو عملا وارد عرصه خدمات رسانی شدند و با تغییر رنگ و پلاک در شرکتهای خصوصی تاکسیرانی فعالیت خود را آغاز کردند.

تیموری تصریح کرد: بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران تاکسیهای پایتخت باید تنها در قالب استاندارد (تلفنی و ایستگاهی) و خطی فعالیت کنند که در تلاشیم به مرور با حذف تاکسیهای گردشی و ساماندهی تاکسیها به شیوه های تعیین شده به اهداف تعیین شده در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک دست برسیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران همچنین بر ارتقای سطح کیفی ناوگان تاکسیرانی تاکید کرد و گفت: بر اساس طرح جامع حمل و نفل دیگر نباید به دنبال ارتقا کمی ناوگان تاکسیرانی باشیم و در مقابل باید سطح خدمات رسانی و کیفیت ناوگان ارتقا یابد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال 85 باید 7800 خودرو به تاکسیرانی شهر تهران تحویل می شد گفت: متاسفانه هنوز هزار و 200 خودرو از سهمیه سال 85 سازمان تاکسیرانی تحویل داده نشده است این درحالی است که رانندگان این خودروها بین 3 تا 7 قصد خودروها را نیز پرداخت کرده اند.

تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولین در دولت برای نوسازی تاکسیهای فرسوده تهران و ارتقا کیفیت ناوگان همکاری لازم را داشته باشند تا به مرور خودروهای با کیفیت و مدرن جایگزین خوردوهای قدیمی شده و خدمات رسانی مناسبی به شهروندان صورت گیرد.