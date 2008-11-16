بازگشایی یک مجموعه سینمایی و آغاز جشنواره فیلم کوتاه تهران

پردیس سینمایی ملت در شب میلاد امام رضا (ع) با حضور رئیس سازمان تبلیغات، شهردار تهران، رئیس حوزه هنری، معاون سینمایی وزیر ارشاد، مدیر شبکه تهران و جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر و مدیران شهری و فرهنگی در بوستان ملت تهران افتتاح شد.

در بخشی از این مراسم با پخش تصاویری از فیلم "ماموریت غیر ممکن 2" کیفیت پخش صدای دالبی سالن آزمایش و در پایان با حضور شهردار تهران بخش‌های مختلف پردیس سینمایی ملت افتتاح شد. فیلم‌های "دعوت" سالن یک، "کنعان" سالن دو، "آواز گنجشک‌ها" و "خواب زمستانی" سالن سه و "سه زن" و "محیا" در سالن چهار این مجموعه اکران می‌شوند.



افتتاح پردیس سینمایی ملت * سینما جمهوری تهران بامداد جمعه 24 آبان در آتش سوخت. آتش‌سوزی حدود ساعت 4 بامداد از گیشه سینما آغاز شد و تا ساعت 8 ادامه داشت. طبقه اول سینما شامل سالن نمایش یک و سالن انتظار به طور کامل تخریب شده و بخش‌هایی از طبقه دوم نیز بر اثر آتش‌سوزی از بین رفته است.

* دومین همایش "سینما و معماری" از 25 تا 29 آبان‌ماه با رویکرد "زندگی شهری" در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار می‌شود. 24 آبان تور ایرانگردی با حضور تعدادی از سینماگران برگزار شده و در ادامه نمایش و نقد و بررسی آثار سینمای مستند، ارائه مقالات و بررسی مباحث نظری کلان و زندگی شهری برگزار می‌شود.

سه مقاله برگزیده دومین همایش سینما و معماری جایزه می‌گیرند و مجموعه آسمان آثار طراحان صحنه سینما نیز در گالری سالن اصلی به نمایش درمی‌آید. دکتر قالیباف، حسن بلخاری، تهمینه میلانی، محمد نیک‌بین و ... از جمله سخنرانان همایش و سیدمحمد بهشتی دبیر علمی، شهرام جعفری‌نژاد، ایرج کلانتری، سجاد محمدیارزاده و شادمهر راستین مسئولان و دبیران همایش هستند.

* بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 23 آبان همزمان در تهران و استان‌های گیلان، همدان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان آغاز شده و تا 27 آبان ادامه دارد. این جشنواره در سه سالن سینما فلسطین، خانه هنرمندان و مرکز فرهنگی هنری صبا برپاست و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

* هفتمین همایش چهره‌های ماندگار هفته گذشته با حضور رئیس صدا و سیما، معاون سیما، قائم‌مقام و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و هنرمندان در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم مصطفی کمال پورتراب موسیقی، شمس شریعت تربقان و عباس شیبانی پزشکی، داود رشیدی بازیگری، نصرالله افجه‌ای خوشنویسی، حسن انوری، قیصر امین‌پور و سیدمهدی شجاعی ادبیات، محمد ادریسی شیمی، شکوه نوابی‌نژاد روانشناسی و علی‌اکبر صادقی در رشته تجسمی برگزیده شدند.

همچنین منصور طاهری انارکی مهندسی شیمی، ارسلان قهرمانی مهندسی عمران ژئوتکنیک، محمد گلیار معماری سنتی، غلامعلی حداد عادل فلسفه، ناصر سیم‌فروش پزشکی، محمدجعفر ملکوتی کشاورزی و خاکشناسی، فرامرز افشار طارمی مهندسی پلیمر و محمدمهدی شیخ جباری در رشته فیزیک چهره ماندگار شدند.

* رضا ناجی برای بازی در فیلم "آواز گنجشک‌ها" به کارگردانی مجید مجیدی جایزه بهترین بازیگر مرد دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را از آن خود کرد. مستند بلند "تینار" به تهیه‌کنندگی مهدی منیری نیز که یکی از نامزدهای این بخش بود جایزه یونسکو برای مشارکت موثر در حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی از طریق فیلم را برد.

این فیلم جدید همچنین جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین بازیگر مرد (رضا ناجی) شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دمشق را به خود اختصاص داد. امسال در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های بلند جشنواره دمشق در مجموع 23 فیلم حضور داشتند و "آواز گنجشک‌ها" با دریافت دو جایزه موفقترین فیلم جشنواره بود.