بازگشایی یک مجموعه سینمایی و آغاز جشنواره فیلم کوتاه تهران

در بخشی از این مراسم با پخش تصاویری از فیلم "ماموریت غیر ممکن 2" کیفیت پخش صدای دالبی سالن آزمایش و در پایان با حضور شهردار تهران بخشهای مختلف پردیس سینمایی ملت افتتاح شد. فیلمهای "دعوت" سالن یک، "کنعان" سالن دو، "آواز گنجشکها" و "خواب زمستانی" سالن سه و "سه زن" و "محیا" در سالن چهار این مجموعه اکران میشوند.
افتتاح پردیس سینمایی ملت
* سینما جمهوری تهران بامداد جمعه 24 آبان در آتش سوخت. آتشسوزی حدود ساعت 4 بامداد از گیشه سینما آغاز شد و تا ساعت 8 ادامه داشت. طبقه اول سینما شامل سالن نمایش یک و سالن انتظار به طور کامل تخریب شده و بخشهایی از طبقه دوم نیز بر اثر آتشسوزی از بین رفته است.
* دومین همایش "سینما و معماری" از 25 تا 29 آبانماه با رویکرد "زندگی شهری" در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار میشود. 24 آبان تور ایرانگردی با حضور تعدادی از سینماگران برگزار شده و در ادامه نمایش و نقد و بررسی آثار سینمای مستند، ارائه مقالات و بررسی مباحث نظری کلان و زندگی شهری برگزار میشود.
سه مقاله برگزیده دومین همایش سینما و معماری جایزه میگیرند و مجموعه آسمان آثار طراحان صحنه سینما نیز در گالری سالن اصلی به نمایش درمیآید. دکتر قالیباف، حسن بلخاری، تهمینه میلانی، محمد نیکبین و ... از جمله سخنرانان همایش و سیدمحمد بهشتی دبیر علمی، شهرام جعفرینژاد، ایرج کلانتری، سجاد محمدیارزاده و شادمهر راستین مسئولان و دبیران همایش هستند.
* بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از 23 آبان همزمان در تهران و استانهای گیلان، همدان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان آغاز شده و تا 27 آبان ادامه دارد. این جشنواره در سه سالن سینما فلسطین، خانه هنرمندان و مرکز فرهنگی هنری صبا برپاست و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان میدهد.
* هفتمین همایش چهرههای ماندگار هفته گذشته با حضور رئیس صدا و سیما، معاون سیما، قائممقام و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و هنرمندان در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد.
در این مراسم مصطفی کمال پورتراب موسیقی، شمس شریعت تربقان و عباس شیبانی پزشکی، داود رشیدی بازیگری، نصرالله افجهای خوشنویسی، حسن انوری، قیصر امینپور و سیدمهدی شجاعی ادبیات، محمد ادریسی شیمی، شکوه نوابینژاد روانشناسی و علیاکبر صادقی در رشته تجسمی برگزیده شدند.
همچنین منصور طاهری انارکی مهندسی شیمی، ارسلان قهرمانی مهندسی عمران ژئوتکنیک، محمد گلیار معماری سنتی، غلامعلی حداد عادل فلسفه، ناصر سیمفروش پزشکی، محمدجعفر ملکوتی کشاورزی و خاکشناسی، فرامرز افشار طارمی مهندسی پلیمر و محمدمهدی شیخ جباری در رشته فیزیک چهره ماندگار شدند.
* رضا ناجی برای بازی در فیلم "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی جایزه بهترین بازیگر مرد دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را از آن خود کرد. مستند بلند "تینار" به تهیهکنندگی مهدی منیری نیز که یکی از نامزدهای این بخش بود جایزه یونسکو برای مشارکت موثر در حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی از طریق فیلم را برد.
این فیلم جدید همچنین جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین بازیگر مرد (رضا ناجی) شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم دمشق را به خود اختصاص داد. امسال در بخش مسابقه اصلی فیلمهای بلند جشنواره دمشق در مجموع 23 فیلم حضور داشتند و "آواز گنجشکها" با دریافت دو جایزه موفقترین فیلم جشنواره بود.
* دو دوربین جدید Red و 2k-Si به تجهیزات سینمای ایران افزوده شده و در سه فیلم "اخراجیها 2"، "به هدف شلیک کن" و "سایه وحشت" مورد استفاده قرار گرفته است. این دوربینها از سوی بخش خصوصی خریداری شده و بیشتر برای کارهای تروکاژ و تولیدات لوباجت مناسب است.
* اکران یک فیلم خارجی جدید از یکشنبه 19 آبان در سینماهای تهران آغاز شد. "پسران پرواز" ساخته تونی بیل محصول سال 2006 است. این فیلم داستانی واقعی از اتفاقات جنگ جهانی دوم را به تصویر میکشد و جیمز فرانکو، اسکات هازل، مک مکدانلد، فیلیپ وینچستر، ژان رنو و مارتین هندرسن از بازیگران فیلم هستند.
* مجید مجیدی با کسب جایزه آیلکس در موزه هنرهای زیبای بوستن مورد قدردانی قرار گرفت. همچنین فیلم "آواز گنجشکها" در این مرکز به نمایش آمده و با استقبال مخاطبان روبرو شد. قرار است مجیدی در ادامه جایزه افتخاری سی و یکمین جشنواره دنور استارز را دریافت کند.
* چهاردهمین جشنواره فیلم کلکلته هند با برگزاری بخش ویژه سینمای ایران از هفته گذشته آغاز شد. امسال بخشی ویژه به نام "مستقلهای ایران" با نمایش چهار فیلم ایرانی در جشنواره معرفی میشود. "سیمای زنی در دوردست" علی مصفا، "سه زن" منیژه حکمت، "رامی" بابک شیرینصفت و "بیدار شو آرزو" کیانوش عیاری در این بخش روی پرده میروند.
* "آرام باش و تا هفت بشمار" رامتین لوافی به بخش مسابقه فیلمهای بلند سینمایی پنجمین جشنواره بینالمللی دبی راه یافت. این جشنواره آسیایی 21 تا 28 آذرماه در امارات برگزار میشود و فیلم لوافی با 14 فیلم از آسیا و آفریقا رقابت میکند.
* "سیانوزه" رخساره قائممقامی در جشنواره بینالمللی فیلم مستند کپنهاک حضور دارد. این جشنواره بزرگترین رخداد سینمای مستند در منطقه اسکاندیناوی است که هر سال میزبان 150 فیلم مستند از سراسر جهان است. جشنواره کپنهاک از 17 تا 26 آبان در حال برگزاری است.
* نیکی کریمی به عنوان داور جشنواره فیلم هندوستان انتخاب شد. سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم هند از دوم تا 12 آذرماه در جزیره گوا برگزار میشود و کریمی به داوری فیلمهای بخش مسابقه میپردازد.
* بزرگداشت کامران شیردل مستندساز سینمای ایران در جشنواره فیلم آسیاتیکا فیلم مدیاله رم در ایتالیا برگزار میشود. نهمین جشنواره فیلمهای مستند و داستانی کوتاه و بلند کشورهای آسیایی از 25 آبان تا سوم آذر در سالن معبد آناهیتا شهر رم برگزار میشود.
* نیکو خردمند که از اواخر مهرماه به علت مشکل قلبی بستری شده بود با بهبودی نسبی و برطرف شدن کسالت از بیمارستان مرخص شد. این بازیگر قدیمی سینما در فیلمهایی شاخص چون "پرده آخر"، "خانه خلوت" و ... ایفای نقش کرده است.
* خسرو تسلیمی تهیهکننده و مدیر تولید پیشکسوت سینما هفته گذشته به علت سکته قلبی در 83 سالگی درگذشت. وی فعالیت سینمایی خود را با مدیریت تولید پروژه "مهتاب خونین" در 1334 آغاز کرد. "پرنده کوچک خوشبختی"، "عبور از غبار"، "زمان از دست رفته"، "گذرگاه"، "الهه زیگورات" و... از جمله کارهای وی پس از انقلاب بود.
مرحوم تسلیمی پدر سیروس تسلیمی تهیهکننده و نویسنده و سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما است. "شاید وقتی دیگر" بهرام بیضایی و "کفشهای میرزا نوروز" محمد متوسلانی از جمله فیلمهای برجسته آن مرحوم در مقام مدیر تولید بوده است.
