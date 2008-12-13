عواقب گودبرداری در تئاتر شهر را گزارش کرده بودیم

مدیر عامل شرکت متروی تهران با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: موضوع گودبرداری از محوطه پشتی تئاتر شهر هیچ ارتباطی با شهردار فعلی تهران ندارد و این محوطه در سال 1384 و علیرغم مخالفت مترو تهران اتفاق افتاد که به دلیل گودبرداری غیر اصولی در همان زمان متوقف شده است.

محسن هاشمی افزود: این زمین به منظور احداث مسجد به امور مساجد تهران واگذار شد و متولیان امر پس از رایزنی و موافقت چند شرکت وابسته به یکی از نهادهای انتظامی عملیات خاکبرداری از زمین مورد نظر را آغاز کردند که به دلیل عدم رعایت اصول اولیه مهندسی نظیر ایجاد اسکلت نگهبان، باعث فرو ریختن خیابان در محل گودبرداری شدند و اگر همان زمان به منطقه گودبرداری شده دوغاب سیمان تزریق می کردند شاهد مشکلات امروز نبودیم.

طی چند روز گذشته موضوع رسیدگی به وضعیت محوطه پشتی تئاتر شهر در پی اظهارات وزیر ارشاد دولت نهم و ارسال نامه از سوی صفار هرندی به شهردار تهران بار دیگر بر صدر اخبار شهری تهران قرار گرفت.

مدیر عامل متروی تهران درباره مقصران اصلی این حادثه گفت: یافتن مقصران اصلی این حادثه کار دشواری نیست. هر پروژه و عملیات ساختمانی در کشور یک کارفرما دارد و یک مشاور و طراح و یک پیمانکار و تمام این موارد در اسناد مربوط به انجام عملیات گودبرداری وجود دارد و یافتن مقصران اصلی این حادثه امر دشواری نیست.

وی گفت: اتفاقات رخ داده در محوطه پشتی تئاتر شهر ارتباطی با شرکت مترو ندارد، زیرا عملیات گودبرداری از محوطه جلویی تئاتر شهر واقع در چهارراه ولیعصر در سال 1386 شروع شده است و با رعایت نکات ایمنی و مهندسی تا کنون هیچ گزارش خسارتی دریافت نکرده ایم.

محسن هاشمی افزود: از همان ابتدا هم شرکت مترو با این گودبرداری مخالف بود و این موضوع را به شهردار قبلی تهران گوشزد کرده بودیم و معتقدم وارد کردن متروی تهران به این تخلف یک بحث انحرافی است.