شهرداری مسئولیتی در قبال نگهداری از متکدیان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یحیی خادمی امروز در حاشیه بازدید از مناطق متعدد شهر بندرعباس اظهار داشت: شهرداری متکدیان، کودکان خیابانی و معتادان پر خطر را پس از جمع آوری به تناسب تابعیت و نوع فعالیت آنها به نیروی انتظامی ، کمیته امداد و بهزیستی معرفی می کند و ادامه مسیر قانونی در این خصوص به این نهاد ها واگذار می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، مرکز ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی از سوی شهرداری بندرعباس در بلوار راه آهن در غرب شهر در حال راه اندازی است.

خادمی خاطر نشان کرد: بخشهایی از این مرکز آماده بهره برداری است و در آن معتادان پر خطر، کارتون خواب ها و افرادی که مزاحمت بصری ایجاد می کنند به طور موقت تا روشن شدن تکلیف آنها نگهداری می شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس ادامه داد: بخشی از این مرکز در اختیار NGO ها، بخشی در اختیار شهرداری و بخشی دیگر در اختیاراداره امور اتباع بیگانه ی استانداری هرمزگان قرار خواهد گرفت تا برنامه های مشترکی را برای ساماندهی امور این افراد اجرا کنند.