اعطا گواهینامه میراث جهانی برای تخت جمشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، مراسم تخت جمشید سومین مراسم از9 مراسمی است که برای اعطای گواهینامه به 9 اثر ایرانی میراث جهانی برپا می شود.

سایر گواهینامه ها طی مراسمی در اصفهان، سلطانیه، تخت سلیمان، چغازنبیل، پاسارگاد و کلیساهای ارامنه در ایران اعطا خواهند شد. در تاریخ یکم و ششم ژوئیه 2008 گواهینامه میراث جهانی به آثار بیستون و بم و منظر فرهنگی آن به ترتیب در شهرهای کرمانشاه و بم اعطا شد.

تخت جمشید در سال 1979 توسط کمیته میراث جهانی یونسکو در فهرست آثار میراث جهانی به ثبت رسید. تخت جمشید پایتخت امپراطوری هخامنشیان بود که در سال 518 ق.م توسط داریوش اول بنا نهاده شد. این اثر بر روی سکویی عظیم ساخته شده که نیمی طبیعی و نیمی مصنوعی است و پادشاه هخامنشی مجموعه مجللی از کاخهای الهام گرفته از سبک بین النهرین را بر روی آن برپا ساخته است. ارزش واعتبار این اثر و همچنین کیفیت بقایای آن تخت جمشید را به سایت باستان شناسی منحصر به فردی تبدیل کرده است.

گواهینامه میراث جهانی به دولت مسئول محافظت و حفاظت از اثری اعطا می شود که نامزدی آن برای میراث جهانی با موفقیت پذیرفته شده باشد. در این حالت گواهینامه به دولت جمهوری اسلامی ایران اعطا خواهد شد. کمیته میراث جهانی یونسکو سالیانه گزارش تهیه شده توسط دولت ایران را در زمینه وضعیت حفاظت از اثر بررسی می کند.

مراسم فردا توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیسیون ملی یونسکو، استانداری فارس، شهرداری شیراز و مرودشت و سازمان یونسکو برگزارمی شود.

برپایی مراسم اعطای گواهینامه های میراث جهانی همزمان با شصتمین سال عضویت ایران در یونسکو و همچنین شصتمین سال تاسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.