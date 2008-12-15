محصولات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی خراسان رضوی به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسین احمدی شامگاه گذشته در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری مشهد در جمع خبرنگاران افزود: محصولات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در کنار غرفه سازمان صنایع و معادن و در قالب 60 غرفه عرضه شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: این غرفه شامل آخرین دستآوردهای پژوهشی و تحقیقات کاربردی در صنعت و معدن است که به مرحله شکوفایی رسیده و توسط کارآفرینان صنعتی و معدنی استان در فرآیند تولید است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 87 مرکز پژوهشی، 195 مرکز تحقیق و توسعه(R&D) و 204 واحد خدمات فنی و مهندسی در بخش صنعت و معدن خراسان رضوی فعالند که عمده طرحهای توسعه ای این بخش در استان نتیجه فعالیت مستمر آنان در بنگاههای اقتصادی و تعاملشان با کارآفرینان عرصه تولید است.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری تا بیست و هفتم آذرماه سال جاری با همت استانداری و همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برپا شده است.