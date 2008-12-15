فیلمبرداری "گزارش مریم" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "گزارش مریم" در شهرهای آبادان و خرمشهر با حضور لیلا بوشهری، نیلوفر محبی و فرید لطف‌آور در نقش جوانی فرامرز قریبیان و بیش از صد نفر از هنرمندان و هنروران مناطق جنوب انجام شد.

با توجه به حال و هوای داستان، در بخش‌های پایانی فیلم قاسم بخشی از فیلمبرداران شاخص گروه مستندساز روایت فتح در زمان دفاع مقدس با بهره‌گیری از لحظه‌های واقعی از فضای فیلم‌های مستند در ساختار فیلم داستانی استفاده کرده است.

"گزارش مریم" هم اکنون مراحل فنی را سپری می‌کند و برای حضور در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود. موسیقی متن را هم کوکه ریوبو همزمان با دیگر مراحل فنی آن در استودیو جازی مادرید می‌سازد.

در این فیلم قریبیان، علیرضا اوسیوند، رضا فیاضی، عطیه غبیشاوی، صدرا حجازی، یوسف زغورزاده، مریم برنجانی، فرخنده زاهدی، علی غبیشاوی و حوریه کعبی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان "گزارش مریم" آمده است: دکتر پارسا برای راه‌اندازی بیمارستان تخصصی همراه دخترش بهار عازم خرمشهر است. آنجا بهار دفترچه خاطرات مریم را می‌یابد که 25 سال پیش دو روز مانده به آغاز جنگ ایران و عراق آن را افتتاح کرده است.