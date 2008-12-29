کتابی از "گریگوری کوری" درباره روایت در سینما ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 1995 منتشر کرد و محمد شهبا به تازگی آن را به فارسی ترجمه کرده و به دست چاپ سپرده است.

گریگوری کوری در این کتاب از دیدگاه فلسفه‌های شناختی به ماهیت سینما پرداخته است. همچنین تاریخچه تصویر متحرک، ادراک بصری انسان و نظریات نویسنده درباره روایت در سینما در این کتاب آمده است.

بیشترین حجم این کتاب به روایت در سینما اختصاص دارد که در آن نظریات مختلف در اینباره به طور مشروح توضیح داده شده است.

این کتاب هم اکنون زیر چاپ است و به زودی توسط انتشارات "مهرنیوشا" منتشر می‌شود.

محمد شهبا به همراه هوشنگ رهنما در حال حاضر سرگرم ترجمه بیش از 40 متن کلاسیک و آکادمیک درباره روایت‌شناسی‌‌ هستند. این کتابها نظریه‌های مختلف روایت را از قرن 19 به این طرف شرح داده است.