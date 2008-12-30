حمله به غزه سرپوشی برای ناکامیهای رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر امروز با حضور در تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان تبریز در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی افزود: این جنایات رژیم صهیونیستی در غزه سرپوشی برای شکست های پی در پی این رژیم در جهان است، بطوریکه دست اندرکاران این رژیم بارها اعلام کرده اند که حکومت اسرائیل در حال فروپاشی است.

وی، کشتار رژیم صهیونیستی در غزه و قتل عام هزاران مرد، زن و کودک مظلوم را نمونه بارزی از جنایات هولناک این رژیم دانست و گفت: سیاست های رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و سایر مناطق با شکست روبرو شده است و آنان می خواهند با چنین حرکاتی بر شکست های خود سرپوش بگذارند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه خاطرنشان کرد: بیش از نیم قرن است که اراضی مسلمانان فلسطین غصب شده و میلیون ها مرد، زن وکودک فلسطینی آواره شده اند و در این شرایط خاص این جنایات را خلق کرده اند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری با بیان اینکه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه صفحه سیاه جدیدی بر پرونده ننگ بار این رژیم ایجاد نموده است، افزود: این جای تاسف است که آزادیخواهان به ویژه مسلمانان جهان در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کردند.

امام جمعه تبریز از مجامع بینالمللی، اندیشمندان، مسلمانان و دانشگاهیان خصوصا سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا با اقدامات خود از ادامه این نسل کشی در غزه جلوگیری کنند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری با اشاره به آمادگی دانشگاهیان استان آذربایجان شرقی بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری تصریح کرد: اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه و فرمان کمک به مردم غزه را صادر کنند همه مردم ایران به خصوص دانشگاهیان و جوانان آماده حضور در غزه برای از بین بردن این رژیم جنایتکار تاریخ هستند.

بر پایه همین گزارش در این تجمع همچنین مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز، طی سخنانی ضمن محکوم کردن جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه گفت: امروز استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با کشتار مردم بی دفاع در غزه می خواهند اتحاد و روح حماسی مسلمانان را از بین ببرند.

حجت الاسلام و المسلمین اصغر نقدی افزود: استکبار جهانی اکنون تنها از اسلام واهمه دارد و آن را خطری برای خود می داند.

وی از مبلغین و رسانه های گروهی خواست تا با انعکاس جنایات رژیم صهیونیستی، ابعاداین فاجعه انسانی به جهانیان به تصویر بکشند.

همین گزارش حاکی است، دانشگاهیان شرکت کننده در این تجمع با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و هیهات من الذله ضمن محکوم کردن جنایات بی‌شرمانه و ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی حمایت خود را از مردم ستمدیده و قهرمان غزه اعلام کردند.

در این تجمع که در آن استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه های تبریز شرکت داشتند، حاضران خواستار دخالت موثر مجامع بین‌المللی به ویژه شورای امنیت و شکستن سکوت مرگبار سران کشورهای عربی برای حفظ جان بی‌گناهان و پایان یافتن جنایات رژیم صهیونیستی و قطع روابط دیپلماتیک کشورهای اسلامی منطقه با اسرائیل شدند.