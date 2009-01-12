منطقه باستانی جوبجی به حال خود رها شده است/ قاچاقچیان در کمین

به گزارش خبرنگار مهر،‌ گنجینه منحصر به فرد موسوم به "شوتور نهونته" پسر "ایندد" در هشتم اردیبهشت سال 1386 در روستای جوبجی رامهرمز در جوار رودخانه اعلا کشف شد.

اگر چه پس از کشف گنجینه جوبجی که شامل صدها شی طلا، مفرغ، نقره و... بود نجات این اشیا در دستور کار قرار گرفت ولی متاسفانه منطقه محل کشف این اشیاء با گذشت نزدیک به دو سال از پیدایش گنجینه، همچنان بدون کاوش های تکمیلی و مراقبت مستمر به حیات باستانی خود ادامه می دهد.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به رغم اظهار نظر رئیس پژوهشکده باستان شناسی مبنی بر اینکه پژوهشکده باستان شناسی برای نجات بخشی و حفاظت از منطقه کشف گنجینه برنامه داشته است باید اظهار داشت که منطقه محل کشف گنجینه جهانی نه تنها برای فصل دوم مورد کاوش قرار نگرفت بلکه این منطقه همچنان به حال خود رها شده است و هیچگاه مرمت مطلوبی که رئیس پژوهشکده باستانی شناسی وعده آن را داده انجام نپذیرفته است.

200 میلیون ریال برای حفاظت از گنجینه جهانی جوبجی

مجتبی گِهستونی افزود: همچنین برای حفاظت از این گنجینه جهانی که بخش عمده ای از تاریخ ایران را رونمایی می کند و هیچگاه نمی توان برای آن قیمت تعیین کرد تنها 200 میلیون ریال اختصاص داده شده که به هیچ وجه در شان این گنجینه عظیم نیست.

وی تصریح کرد: به طور قطع سازمان میراث فرهنگی خوزستان، فرمانداری رامهرمز و استانداری خوزستان به دلیل اینکه به شان و جایگاه گنجینه جوبجی و محل کشف آن پی نبرده اند هنوز نتوانسته اند آنجا را تملک کرده تا با یک نجات بخشی دقیق و مدرن بقیه محوطه مورد کاوش قرار بگیرد.

بخشی از آثار کشف شده در پژوهشهای اولیه

وی عنوان کرد: منطقه کشف این گنجینه جهانی هنوز تعیین حریم نشده و بدون ثبت باقی مانده است و جوبجی تا به امروز مورد دستبرد حفاران و قاچاقچیان بزرگی قرار گرفته است.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه گنجینه حاکم ایلامی می تواند به غنای تاریخ ایران بیفزاید در حالیکه تاکنون موفق نشده است به خانه خود یعنی رامهرمز بازگردد، اظهار داشت: تا زمانی که موزه رامهرمز مجهز به برق نباشد و نیروی انتظامی به محافظت از آن نپردازد، هیچگاه شاهد به نمایش درآمدن گنجینه جوبجی نخواهیم بود.

گهستونی گفت: گنجینه جوبجی که هفته اول مهرماه سال گذشته برای مرمت و مطالعه به موزه ملی ایران منتقل شد هیچگاه به طور دائمی به خوزستان بازگشت داده نشد. در حالی که این ضرورت احساس می شود که بخشی از این گنجینه در خوزستان بماند تا فرصتی برای راه اندازی یک موزه آبرومندانه در رامهرمز ایجاد شود.

پای گنجنیه جوبجی به خوزستان هم باز نشد!

وی تاکید کرد: متاسفانه نه تنها این اتفاق خوشایند رخ نداد و موزه رامهرمز تکمیل نشد بلکه هنوز پای گنجینه جوبجی هم به خوزستان باز نشده است. حال که این ضرورت احساس شده تا 94 قطعه که بخشی از گنجینه محسوب می شود در هرمزگان در حاشیه اجلاس باستان شناسان به نمایش درآید، امیدوارم تمهیداتی اتخاذ شود و موزه رامهرمز به بهره برداری کامل برسد و در ادامه هم شاهد حفاظت کامل و کاوش در جوبجی باشیم.

گهستونی افزود: گفته می شود نیمی از 600 قلم شی انتقالی به موزه ملی شامل حلقه طلایی منسوب به حلقه های قدرت، انواع پولک، دگمه، مهر، آویز، پیکرک، دستبند، مهره هایی از جنس عقیق، کاسه و ظروفی از جنس مفرغ، نقره و سفال از سوی کارشناسان بخش مرمت موزه ملی مورد نجات بخشی و مرمت قرار گرفته است که در این میان 60 قلم شی طلایی و 36 شی مفرغی، نقره ای، سفالی و سنگی برای نمایش در کنگره باستان شناسی در بندرعباس به نمایش در آمده است.

حلقه قدرت

آرامگاه کشف شده در رامهرمز نیز مربوط به دوره ایلام نو (585-539 ق-م) است که یکی از بزرگترین دستاوردهای باستان شناسی تمدن ایلام و ایران محسوب می شود که در این آرامگاه دو تابوت مفرغی قرار داشته که پس از انجام آزمایش های انسان شناسی تعلق این اجساد به دو زن زیر 17 سال و 30 تا 35 ساله محرز شده است.

به هر حال این منطقه دارای قابلیتهای فراوانی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است و با احیا آثار تاریخی این منطقه و ایجاد موزه ای در خور شان آن همچنین ایجاد زیرساختهای گردشگری علاوه بر حفظ و حراست از این آثار، زمینه گردشگری در کشور فراهم می شود.