حس سلحشوری در مجموعه "طفلان مسلم" پررنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "طفلان مسلم" صبح امروز با حضور سیدمجتبی یاسینی تهیه‌کننده و کارگردان، محمود جعفری بازیگر، محمدتقی فهیم منتقد و جمعی از خبرنگاران در محل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد.

یاسینی در ابتدای نشست گفت: آگاهی مخاطبان از قصه طفلان مسلم کار ما را برای تولید این مجموعه مشکل می‌کرد و می‌بایست با دقت بیشتر مجموعه را می‌ساختیم. من از اولین کسانی بودم که روی موضوع‌های تاریخ صدر اسلام کار کردم و سال 1364 مجموعه "پیر وفا"، سال 1371 مجموعه "پس از آن روز" و سال 1380 مجموعه "همراه آفتاب" را ساختم.

سیدمجتبی یاسینی، محمدتقی فهیم و محمود جعفری

وی با اشاره به مجموعه "همراه آفتاب" گفت: در این مجموعه از سبک فاصله‌گذاری استفاده و برای همراه کردن مخاطبان جوان سعی کردم از بازیگران جوان تئاتر استفاده کنم. به عنوان مثال مادر همسن پسر بود. یا از گریم استفاده نکردم و هر فردی با شکل و شمایل خودش روی صحنه می‌آمد و دکور نیز کار گرافیکی بود.

در ادامه جعفری درباره بازی در "طفلان مسلم" گفت: من از 1353 یاسینی را می‌شناختم. آن سال‌ها بیشتر فعالیت ما در تئاتر بود و بعد از انقلاب راهمان به سینما و تلویزیون افتاد. همیشه علاقمند به کار با یاسینی بودم تا اینکه در "طفلان مسلم" نقش مشکور را بازی کردم. من به عنوان بازیگر نقش‌های کمدی شناخته شده بودم و با این نقش نشان دادم می‌توانم نقش دیگر هم بازی کنم.

کارگردان مجموعه "طفلان مسلم" هم خاطرنشان ساخت: در به تصویر کشیدن قصه طفلان مسلم سعی نکردم نگاه ترحم‌آمیز به آنها داشته باشم، بلکه تلاش کردم حس سلحشوری در کار نقشی پررنگ داشته باشد، چرا که با ورود طفلان مسلم غوغایی در کوفه به پا شده بود.

یاسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا پرداختن به حواشی قصه همچون قصه عشق دو جوان بیشتر از حوادث اصلی و ماجرای طفلان مسلم بود گفت: من در عشق آن دو دنبال رسیدن عشق زمینی به آسمانی بودم، اما تا آنجا که می‌توانستیم قصه در خدمت طفلان مسلم بود. به نظرم تمام شخصیت‌ها پرداختی مناسب داشتند.

این کارگردان اشاره کرد: مجموعه قرار بود پارسال تولید و پخش شود و چند ماه قبل از ماه محرم به من فشار می‌آوردند، اما من از متن چندان راضی نبودم و برای دور شدن از این فشارها یکماه به خارج از تهران رفتم. تا اینکه قصه بعد از 9 بار بازنویسی ساخته شد و بابک صفی‌خانی فیلمنامه‌ را با نظارت من نوشت و کار به مرحله تولید رسید.

کارگردان "طفلان مسلم" با بیان اینکه تا آخرین روز پخش درگیر کارهای فنی بوده درباره اینکه آیا همه اتفاق‌های مجموعه از جمله کشته شدن کنیز قاضی شریح به دست وی استناد تاریخی دارد یا نه توضیح داد: نه، این اتفاق مستند نبود، اما تا آنجا که توانستم به مستندات تاریخ وفادار بودم.

وی درباره تاثیرگذاری ضعیف مجموعه گفت: به نظرم اینطور نبود و "طفلان مسلم" تاثیر خود را بر مخاطب گذاشت. ما سعی نکردیم نگاه ترحم‌آمیز به کار داشته باشیم، حتی قسمت آخر این مجموعه پنج بار تکرار شد و این نشاندهنده استقبال مخاطبان بود، چرا که به درخواست آنها این همه تکرار داشتیم.

یاسینی در پایان نشست درباره دیالوگ‌های مجموعه "طفلان مسلم" هم گفت: بیشتر سعی داشتیم دیالوگ‌ها قابل فهم و درک باشد، به همین دلیل دیالوگ نه خیلی امروزی بود نه خیلی تاریخی، بلکه سعی کردیم دیالوگ‌ها روان باشد.