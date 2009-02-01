اشعار برگزیده جشنواره شعر فجر در قالب شبهای شعر با شکوه معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه راکعی شاعر با بیان این مطلب گفت: یکی از کارهای خوب صورت گرفته در چند سال اخیر فضای ادبی کشور، برگزاری جشنواره شعر فجر است.



شاعر دو مجموعه "مادرانه" و "ناخنکی به زندگی" افزود: اگرچه از سا‌لهای گذشته جشنواره‌های گسترده‌ای برای دیگر هنرها چون تئاتر، سینما و موسیقی شکل گرفت، اما متأسفانه درباره شعر که هنری‌ترین شکل ادبیات است این اتفاق بسیار خوب، دیر انجام شد.



این شاعر درباره نحوه داوریها در این جشنواره گفت: داوریها در جشنواره شعر فجر که نگاه‌های بسیاری را متوجه خود ساخته است، باید با دقت و ظرافت انجام و ضوابط مشخصی برای آن تعریف شود.



راکعی در پایان برای بهتر برگزار شدن جشنواره شعر فجر در قالب یک پیشنهاد گفت: همان‌طور که درباره جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی فجر قبل از برگزاری، آثار برگزیده ارائه شده و به نمایش درمی‌آیند، درباره جشنواره شعر فجر نیز اشعاری که به مرحله نهایی می‌رسند، باید در قالب شبهای شعر باشکوه انقلاب با حضور شاعران ممتاز و برجسته معرفی شوند.



سومین جشنواره بین المللی شعر فجر تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 826579