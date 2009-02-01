به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه راکعی شاعر با بیان این مطلب گفت: یکی از کارهای خوب صورت گرفته در چند سال اخیر فضای ادبی کشور، برگزاری جشنواره شعر فجر است.
شاعر دو مجموعه "مادرانه" و "ناخنکی به زندگی" افزود: اگرچه از سالهای گذشته جشنوارههای گستردهای برای دیگر هنرها چون تئاتر، سینما و موسیقی شکل گرفت، اما متأسفانه درباره شعر که هنریترین شکل ادبیات است این اتفاق بسیار خوب، دیر انجام شد.
این شاعر درباره نحوه داوریها در این جشنواره گفت: داوریها در جشنواره شعر فجر که نگاههای بسیاری را متوجه خود ساخته است، باید با دقت و ظرافت انجام و ضوابط مشخصی برای آن تعریف شود.
راکعی در پایان برای بهتر برگزار شدن جشنواره شعر فجر در قالب یک پیشنهاد گفت: همانطور که درباره جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی فجر قبل از برگزاری، آثار برگزیده ارائه شده و به نمایش درمیآیند، درباره جشنواره شعر فجر نیز اشعاری که به مرحله نهایی میرسند، باید در قالب شبهای شعر باشکوه انقلاب با حضور شاعران ممتاز و برجسته معرفی شوند.
سومین جشنواره بین المللی شعر فجر تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
پیشنهاد راکعی:
اشعار برگزیده جشنواره شعر فجر در قالب شبهای شعر با شکوه معرفی شوند
مدیر عامل خانه شاعران پیشنهاد کرد آثار برگزیده جشنواره شعر فجر در قالب شبهای شعر باشکوه انقلاب با حضور شاعران ممتاز و برجسته معرفی شوند.
کد مطلب 826579
نظر شما