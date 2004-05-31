زلزله 30 درصد ساختمانهاي تهران را تهديد مي كند

دكتر خسرو دانشجو با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" افزود: با توجه به خطر وقوع زلزله ، موضوع نوسازي بافت هاي فرسوده تهران در دستور كار كميسيون شهرسازي قرار گرفت و براي آن تعاريفي ارايه شد.

وي گفت: برهمين اساس بايد بيش از پيش شهروندان را در امر بازسازي و مقاوم نمودن ساختمانها دخيل كرد و موضوع را خيلي جدي دنبال و پيگيري نمود.

عضو شوراي شهر تهران گفت : واحدي كه فاقد سيستم سازه اي (بتوني، فولادي يا شناژه هاي تحتاني ) به تشخيص كارشناس رسمي با تخصص مهندسي عمران باشد و همچنين واحدهايي كه قبل از ابلاغ آيين نامه 2800 احداث شده يا در اجراي ساختمان آيين نامه مذكور رعايت نشده باشد ، جزو بافتهاي فرسوده محسوب مي شوند.

سخنگوي كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران در خصوص برنامه هايي كه مي توان براي تسريع در نوسازي بافت هاي فرسوده اجرا كرد گفت: هيات دولت مي تواند با دستور العمل ها واقدامات خود نسبت به همكاري با شوراي شهر و شهرداري تهران اعلام آمادگي نمايد.

وي تصريح كرد: قطعا براي مقاوم سازي ساختمانهاي تهران در مقابل زلزله نياز به همكاري وزارتخانه هاي كشور و مسكن و همچنين بانك هاي كشور است.

دانشجو گفت : مشكلي كه در حال حاضر براي نوسازي ساختمانها وجود دارد اين است كه شهروندان نمي توانند بناهاي خودشان را مطابق قوانين جاري كه هيچ گونه صرفه اقتصادي ندارد مجددا بازسازي كنند.

عضوكميسيون شهرسازي و عمران شوراي شهر تهران گفت: شهروندان تهراني در حال حاضر با وقوع هر زلزله اي در اطراف تهران نگران شده كه به اعتقاد ما اين نگراني به حق است. لذا همه مسئولين بايد براي كاهش اين التهاب هاي رواني شهروندان حداكثر كمك را در خصو مقاوم سازي بناهاي فرسوده انجام دهند.

وي در عين حال گفت: البته اين گونه نيست كه تمام بناهايي كه در مجموعه و محدوده بافت هاي فرسوده واقع شده است در مقابل زلزله مقاوم نباشند . زيرا ما معتقديم بناهاي مستحكمي نيز در بين ساختمانهاي فرسوده وجود دارد كه بازسازي دوباره آنها به صرفه نبوده و شوراي شهر نيز چنين موضوعي را دنبال نمي كند.