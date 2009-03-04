ضوابط شرکت اتباع خارجی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 88 صرفاً از طریق شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی و بر اساس ضوابط و مقررات انجام می پذیرد.

اتباع خارجی مقیم ایران که دارای شرایطی از جمله داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر باشند می توانند در آزمون شرکت کنند.

دفترچه پناهندگی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس مهاجرت و اتباع خارجی)، گذرنامه که دارای اقامت با اعتبار شش ماه باشد، کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها و برگ تردد خروجی مدت دار صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی از جمله شرایط لازم برای این افراد است.

با توجه به اینکه شرکت داوطلبان افغانی در آزمونهای سراسری و خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی ممنوع شده است، پذیرش این داوطلبان صرفا در چهارچوب تفاهم بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همچنین آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی میسر خواهد بود.

دانشجویان غیر ایرانی بورسیه جهت شرکت در آزمون باید مجوز و معرفی نامه لازم را از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دریافت کنند.

داوطلبان تبعه خارجی قبل از ثبت نام باید از شرایط و ضوابط شرکت در آزمونها و نحوه پذیرش از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کنند.