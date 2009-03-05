مراسم هفته منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز شمار هفته منابع طبیعی و آبخیز داری سال 87 از امروز پنج شنبه 15 اسفندماه که با جشن درختکاری در سراسر کشور آغاز می شود در روزهای بعد نیز به ترتیب 16 اسفند با نام منابع طبیعی، سازمانهای مردم نهاد و آموزه های دینی، 17 اسفند منابع طبیعی، پژوهش، آموزش و رسانه ها،18 اسفند منابع طبیعی آبخیزداری و بهره برداری مطلوب از سرزمین،19 اسفند منابع طبیعی، مراتع( طبیعت گردی، گیاهان داروئی و بهره برداران)، 20 اسفند منابع طبیعی، بسیج سازندگی و نهضت سبز،21 منابع طبیعی، قانون و حفاظت نام گرفته است.

در همین راستا مراسم گرامیداشت روز منابع طبیعی،محیط زیست، پژوهش، آموزش و رسانه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان ترویج، آموزش و تحیقیقات کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 17 اسفندماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار می شود.

در این مراسم همچنین توسط رئیس سازمان محیط زیست نهال غرس می شود و علاوه بر ارائه سخنرانیهای علمی و برپایی نمایشگاه تخصصی از محققین، اساتید، دانشجویان، نویسندگان و رسانه های فعال در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری تجلیل می شود.