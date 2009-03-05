میزان تولید فولاد در کشور به 16 میلیارد تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، علی ذبیحی عصر امروز در جلسه شورای اداری در تکاب افزود: میزان تولید فولاد و آلومینیوم در کشور قبل از دولت نهم به ترتیب 10میلیارد تن و 200 میلیون تن بوده که از این میزان در طول فعالیت این دولت به تولید 16 میلیارد تن فولاد و 480 میلیون تن آلومینیوم رسیده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات در بخشهای مختلف ادامه داد: در این راستا میزان لوله گذاری گاز فشار قوی در کشور قبل از روی کار آمدن دولت 20 هزار کیلومتر بوده که این میزان در سه سال اخیر به 30 هزار کیلومتر افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در کشور در این مدت سه برابر شده و حجم صادرات غیر نفتی این سه سال با کل سالهای قبل از دولت نهم برابری می کند.

ذبیحی با اشاره به اینکه دولت بر کمبودها و کاستی های کشور اشراف دارد، بیان داشت: تمام خواسته های مردم به حق و جزو نیازهای اساسی شهرستانهاست، ولی دولت با محدویت های فراوانی مواجه است که باید این محدودیت ها در ارائه پیشنهادات مسئولان برای تصویب در هیئت دولت لحاظ شود.

مشاور رئیس جمهور محور اصلی مدیریت کشور را وابسته به نیازهای مردم است گفت: با توجه به شتاب عملیات عمرانی و توسعه، شاهد جهش قابل توجهی در توسعه همه جانبه استان شاهد هستیم.

امام جمعه تکاب نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات دولت در این شهرستان اظهار داشت: مسئولان باید با تلاشها و پیگیرهای مستمر دولت را حمایت و تقویت کنند.

حجت الاسلام علی مرادی ادامه داد: دولت در جریان دور دوم سفر به این استان نیازهای فرهنگی جامعه را نیز لحاظ کند و در بخشهای آموزشی و فرهنگی اعتبارات قابل توجهی را اختصاص دهد.

این نشست با ارائه گزارش توسط دستگاههای اجرایی در خصوص روند مصوبات دور اول سفر به این شهرستان خاتمه یافت.