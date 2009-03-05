آمریکا تحریم ها علیه زیمبابوه را یکسال دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب به علت ادامه بحران سیاسی در زیمبابوه، تحریمایی را که کاخ سفید پیش از این علیه این کشور فقیر آفریقایی اعمال کرده بود، یکسال دیگر تمدید کرد.

اوباما در بیانیه ای تاکید کرد: من بار دیگر تدابیر تنبیهی را که علیه برخی از مقامات دولت زیمبابوه اعمال شده بود یکسال تمدید می کنم.

رئیس جمهوری آمریکا از اینکه توافقنامه تقسیم قدرت در زیمبابوه میان رابرت موگابه رئیس جمهوری و جناح مخالف این کشور که مورد موافقت اصلی ترین حزب مخالف قرار گرفته است اجرایی گردد، ابراز تردید کرد.

بر اساس قانون اساسی آمریکا، دولت اوباما موظف بود پیش از جمعه این هفته درباره زیمبابوه و سیاست آمریکا در قبال زیمبابوه تصمیم گیری کند.

زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد. البته بعد از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور در 15 سپتامبر، موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.

اما پس از تقسیم قدرت تنشهای سیاسی بازهم در زیمبابوه ادامه داشت و تا امروز نیز درگیری موافقان و مخالفان دولت باهم ادامه دارد و میانجیگریهای بین المللی نیز برای حل آن راه به جایی نبرده است.